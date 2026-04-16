「道の駅サーモンパーク千歳」(北海道千歳市)は4月18日～5月6日まで、「ゴールデンサーモングルメウィーク2026」を開催する。

ゴールデンサーモングルメウィーク2026

期間限定1,111円で提供する3つの新メニュー

料理長が試行錯誤を重ねた3品を先行解禁し、「1,111円(いい鮭!)」の期間限定価格で提供する。

海鮮丼屋 とと丸の「サーモンてんこもり丼」(通常価格2,948円)は、角切りの生サーモンとたたきを層状に重ね、頂上にいくらをのせた一品。まずはそのまま鮭の甘みを楽しみ、後半は無料サービスの「濃厚海鮮出汁」をかけて茶漬けとして味わえる。販売は4月20日～4月24日まで、各日10食限定。

ふるさとラーメン食堂ちとせがわの「鮭バターコーン味噌ラーメン」(通常価格1,738円)は、麺を完全に覆い尽くすほどに敷き詰められたコーンと、焼鮭の一枚身をのせ、バターが溶け込む味噌スープと、札幌ラーメンの王道を行く「ぷりぷり」のちぢれ麺を合わせた一杯。販売は4月27日・4月28日、各日10食限定。

TAMAGOYAの「鮭の遡上親子丼」(通常価格1,408円)は、ふわとろの卵に焼鮭といくらを合わせた温かい"新感覚親子丼"。卵の優しい甘さと、鮭の塩気、いくらの弾ける食感を楽しめる。販売は4月30日～5月1日まで、各日10食限定。

「第2回わんこサーモン」開催

第2回わんこサーモン

4月26日10:00より、海鮮丼屋 とと丸にて「第2回わんこサーモン」を開催する。制限時間20分で、わんこそば形式によりサーモン丼を順次提供する。最後は「濃厚海鮮だし」で海鮮茶漬けも楽しめる。参加費は1,111円で、定員は抽選10名。9:00に受付開始、9:20抽選券配布終了、9:30抽選発表となる。

じゃんけんバトル開催

じゃんけんバトル

4月18日・4月19日9:00より、「じゃんけん大会復活祭」を開催する。参加費500円で各日先着100名。サーモン丼(通常価格950円)を勝てば2個、負けても1個提供する。

5月2日9:00からは、「鮭鮭じゃんけんチャレンジ」を開催する。参加費200円。先着50名で、鮭の切り身を勝てば3枚、負けても2枚提供する。

塩鮭おにぎりを108円で販売

塩鮭おにぎり108円セール

4月25日、サーモンパーク千歳内「なまら旨おにぎり」にて、塩鮭おにぎりを108円で販売する。1人2個まで、合計100個限定。北海道産「ななつぼし」を羽釜で炊き上げたごはんと、店内で焼き上げて手ほぐしした鮭をたっぷり使用。「てっぺん」にも大きな鮭をトッピングした、四方八方どこから頬張っても鮭に当たるおにぎり。

「お子様ザンギセット」が390円

4月28日と5月5日、小学生以下限定で「お子様ザンギセット」通常680円を390円で提供する。黄色い車のお皿に、とりそぼろ&炒り卵のごはん、ジューシーなザンギ、フライドポテトなど、子供たちが大好きなメニューを詰め込んだ。オレンジジュースとゼリーも付いている。

新幹線ミニトレインや大道芸も

4月29日～5月6日、道の駅に特設の「新幹線ミニトレイン」が登場。500円で乗車できる。さらに5月2日には、大道芸とジャグリングを開催する。