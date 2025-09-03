立山黒部貫光の「立山黒部アルペンルート」は、9月20日の「バスの日」から10月14日の「鉄道の日」まで、アルペンルートの乗り物の魅力を体験できる「のりものデイズ・秋篇」を開催する。

アルペンルートの6つの乗り物

「のりものデイズ」は、4月15日に「立山トンネル電気バス」が室堂～大観峰間で運行を開始したことを記念して実施するイベント。夏篇に続き、9月20日から秋篇を開催する。

期間中、「推し乗り物投票キャンペーン」を実施。10月10日まで6つの乗り物から好きなものに投票でき、1位の乗り物に乗車すると10月14日に乗り物カードがもらえる。

バスの日を記念した特別イベントとして9月20日と21日に、ガラス張りの天井が特徴の「E～SORA立山パノラマバス」が、導入10周年を記念して特別運行する。さらに同日、美女平駅ではバスに乗ったまま洗車を体験できる「立山高原バス洗車体験」も開催する。

昨年運行を終了したトロリーバスに関するコンテンツも用意。立山トンネル電気バスの発車メロディーが、かつてのトロリーバスの発車メロディー「銀河鉄道999」に変更される。また、大観峰駅や美女平駅ではトロリーバスの部品展示や運転席の再現台を設置する。