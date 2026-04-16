ヤマハ発動機はこのほど、静岡県周智郡森町の複合型体験施設「森町体験の里 アクティ森」内に、マウンテンバイク体験が楽しめるマウンテンバイクパーク「Forecha」を開設。4月25日にプレオープンし、5月1日にグランドオープンする。

電動アシスト自転車の心臓部であるドライブユニットの生産拠点が所在する森町と同社は2025年、活力ある個性豊かな地域社会の形成・発展および地域活性化を図るために「地域活性化に関する包括連携協定」を締結している。

今回オープンする「Forecha」は、施設整備を森町が、マウンテンバイクに関する知見を生かしたコース設計の監修と今後の管理・運営をヤマハ発動機が担う。未就学児も利用できる超初級コースから、起伏やバンクを備えた上級コースまでレベルに合わせた5コースを備え、マウンテンバイク(電動アシスト付き車両含む)や用具は貸出・持ち込みのいずれも可能。レンタサイクルとしてパーク外での利用もでき、よりレベルアップしたい人向けの講習も開催する予定だという。

また、「Forecha」オープンに合わせ、実際に山林を走りたい人向けに、森町の協力のもと地域住民の理解を得て、同社社員有志らが、同町内の古道を活用したトレイルコース(約1.1km)をボランティアで整備。

5月1日のオープンに先立ち、4月25日にプレオープンし、オープンセレモニーが執り行われる。