セブン‐イレブン・ジャパンは4月10日、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」とのコラボ商品を首都圏エリア(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)のセブン‐イレブンで順次発売している。

コラボメニュー全6品が登場

今回のコラボでは、おにぎりやパン、弁当、スイーツなど、映画の登場人物をイメージしたオリジナル商品を全6品ラインアップ。

「コナンの魯肉飯(ルーローハン)」(680.40円)は、映画の舞台である横浜と親和性の高いメニュー。じっくり煮込んだ豚肉の旨味とスパイスの香りが楽しめる。

「コナンのサッカーボール しらすわかめおむすび」(213.84円)は、作中における重要アイテムであるサッカーボールをイメージしたおにぎり。磯の香り豊かな「しらす」と「わかめ」を混ぜ込み、さっぱりと食べやすい味わいに仕上げた。

「千速と重悟の大盛ナポリタン」(594円)は、映画の舞台となる横浜が発祥といわれるナポリタンを大盛サイズで楽しめる商品。薄削りのチーズをかけ、風の女神「萩原千速」の白い羽を表現した。

「蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ」(203.04円)は、阿笠博士の発明品である「蝶ネクタイ型変声機」をイメージしたチョコクリームデニッシュパン。デニッシュ生地の中には、なめらかなチョコクリームが詰まっている。

「松田の分解ちぎりパン(チョコクリーム)」(205.20円)は、作中に登場する分解が得意な松田陣平をイメージした、「分解して(ちぎって)」食べられるちぎりパン。ふんわりして柔らかい真っ黒なパン生地の中には、程よい甘さのチョコクリームが入っている。

「世良・蘭・園子のなかよしふんわりシフォン」(421.20円)は、スプーンで食べるカップ仕立てのシフォンケーキ。ふんわり軽い食感の生地に、なめらかなホイップクリームを合わせた。とろけるやさしい味わいが広がる。

セブンネット限定グッズも販売中

同作品のキャラクターをモチーフにしたセブンネット限定商品を予約販売している。詳細は特設ページで確認できる。