2020年から3年連続で秋葉原にて「プリティー」シリーズのイベントを実施してきたグルーヴガレージが、今年も9月8日(金)よりボークス秋葉原ホビー天国2、6階にて「ハピプリセレクションスペシャルイベント」を開催する。

「ハピプリセレクション」は、2021年8月よりスタートし、今年で3年目を迎えたグルーヴガレージのオリジナルシリーズ企画。「何が出るかお楽しみ!」をキャッチフレーズに、プリティーシリーズの全作品を対象に様々な角度からのアレンジを加えた新規描き下ろしイラスト商品が展開される。

今回のイベント用新規描き下ろしイラストは『ワッチャプリマジ!』からまつり/みゃむ/れもん/きゃろん/みるき/はにたん、6人のハロウィンバージョンとなっている。会場では、『ワッチャプリマジ!』の設定資料の展示「カワイイミュージアム」や、こちらのイラストを使用した新商品のほか、人気企画ハピプリバースデー/ハピプリセレクション商品の再販、『ワッチャプリマジ!』『アイドルランドプリパラ』、今年5周年を迎えた『キラッとプリ☆チャン』の新商品、過去商品の再販と、かなりのボリュームで展開される。

ここでは、今回のイベントで先行発売される注目商品を紹介しよう。

■ハピセレ202309缶バッジ全9種(トレーディング)/715円(税込)

■ハピセレ202309アクリルスタンド全6種/各1,980円(税込)

■ハピセレ202309GG3耐ステッカー全3種/各935円(税込)

■ハピセレ202309特大タペストリー全6種/各5,500円(税込)

■ハピセレ202309ラバーマット/3,850円(税込)

■ハピセレ202309 マナマナ?おばけトートバッグ/3,190円(税込)

■ハピセレ202309 マナマナ?おばけキャンバスポーチ/2,200円(税込)

■プチアクリルスタンド全2種/各1,430円(税込)

■サインアクリルボールチェーン全9種(トレーディング)/990円(税込)

■ふぉとぷろっぷす!全2種/各1,210円(税込)

■サインアクリルボールチェーン全17種(トレーディング)/990円(税込)

■プチアクリルスタンド全2種/各1,430円(税込)

■プチアクリルスタンド全3種/各1,540円(税込)

■卯三郎こけし全2種/各6,600円(税込)

■アロマットカード ラバーマット/3,850円(税込)

■サインポーチ/2,420円(税込)

■プリズムレインボーギターネックレス/3,630円(税込)

これらの商品を含め1,000円以上(税込)購入するごとに1枚、描き下ろしイラストを使用したカードを1枚が進呈される(なくなり次第終了)。さらに、3,000円(税込)ごとに、日替わりキャスト直筆サイン入り特製B2タペストリーが当たるガラポン抽選(当たりが出次第、その日は終了)と、9月24日(日)に7階で行われるキャスト出演イベント(1部/2部)のチケットが当たるガラポン抽選(定員になり次第終了)の両方に挑戦できる。

日替わりキャスト直筆サイン入り特製B2タペストリーと、キャストイベントの詳細は以下の画像をチェックしてほしい。

(C) T-ARTS/syn Sophia/テレビ東京/PM製作委員会

(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PCH3製作委員会

(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / ILPP

(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PSプロジェクト