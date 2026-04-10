日本マクドナルドは4月15日より、長年愛されている定番の「チキンタツタ」に加え、新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」や「チーズチキンタツタ」など、全6種のラインアップを期間限定で販売する。今年は誕生35周年を記念し、人気アニメ『機動戦士ガンダム』とのコラボレーションが実現した。

ガンダムとコラボ!チキンタツタに新作バーガーが登場

1991年の初登場から35年を迎える「チキンタツタ」シリーズが、今年は『機動戦士ガンダム』とタッグを組んで登場する。

「チキンタツタ」は、オリジナルのバンズに生姜醤油の風味が香るやわらかなパティを、キャベツと辛味のあるソースとともにサンドした人気商品である。新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のタツタに香味油を効かせた油淋鶏風タルタルをプラス。ごま油やネギ、にんにく、生姜の香りが旨みを引き立て、中華の風味がアクセントになった新しい味わいとのことだ。

さらに、シリーズ史上初となる「チーズチキンタツタ」も新登場。クリーミーなチェダーチーズとチキンタツタの相性が抜群で、定番とはひと味違うおいしさが愉しめるという。

リニューアルしたポテトや爽やかな和かんきつドリンクも

サイドメニューやドリンクからも、チキンタツタと一緒に楽しめる商品がラインアップされている。

「シャカシャカポテト じゃがバタ」は、北海道産バターを使用してリニューアル登場する。

シャカシャカポテト じゃがバタ

ドリンクでは、日向夏と甘夏のさわやかな味わいにヨーグルトの風味が加わった炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」と、ソフトクリームをのせた「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」が新発売されるとのことだ。

マックフィズ 和かんきつヨーグルト味/マックフロート 和かんきつヨーグルト味

ファン必見の完全新作アニメーションCMを放映

4月14日より放映される新TVCMでは、サンライズ制作による完全新作オリジナルアニメーションが届けられる。『機動戦士ガンダム』当時の世界観そのままに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込み、シャアに立ち向かうストーリーとなっている。

期間中は数量限定のオリジナルコラボデザインパッケージで商品が提供されるほか、Xキャンペーンなどの施策も実施される予定だ。

オリジナルコラボデザインパッケージ