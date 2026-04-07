日本マクドナルドは4月10日、ハッピーセット「トミカ」とハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。

ハッピーセット「トミカ」のラインアップは、人気のはたらくクルマや、新型レーシングカー「GR GT3」、マクドナルドオリジナルのバスなどの8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種。

「ハッピーセットバス」のレバーを上下に動かしたり、トラックの荷台のハンバーガーを載せたり取ったりして遊ぶことで、図形や空間の認識を高める遊びを楽しめる。また、救急車や消防車などのはたらくクルマを使った"ごっこ遊び"では社会性が、トミカが走る道を思い浮かべることで創造性が学べる。

さらに、ハッピーセットオリジナルの「GR GT3」を子どもがイマジネーションの世界で遊ぶ様子を描いた特別動画「DREAM MATCH」を4月3日より公開した。

ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、サンリオのキャラクターたちとコラボレーションしたおもちゃ。日常の幅広いシーンで使えて遊べるおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種のラインアップ。

「ハローキティ きせかえフィギュア」では服に合った仕事を想像する想像力が、「シナモロールのくるくるスイーツケース」「マイメロディのパフューム型ペンスタンド」では置き場所を決めて整理をする生活習慣を学べる。また、「クロミのケータイ型キーリング」「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」で言葉を使って気持ちを伝える言語の力も育む。

おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、前回登場時と同様にハッピーセットオリジナルのスイカゲームの進化版「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」が楽しめる。

さらに、4月11日、12日の2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購入すると「トミカスペシャルDVD2026」が、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入すると「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」がもらえる。

また、4月25日、26日の2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購入すると「トミカ プレイングシート&トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター」が、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セットご購入につき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」がもらえる。

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