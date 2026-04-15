雑誌『anan（アンアン）』公式X(@anan_mag)は、4月22日に発売する「anan 2493号」スペシャルエディションの表紙を4月14日に解禁した。表紙は劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』より、カートとマックスのあの頃の姿、そしてバックカバーにはアサミ巡査(&リョーコ)が登場する。

過去ビジュアルで再び登場!

anan 2493号スペシャルエディション 表紙 雑誌『anan（アンアン）』公式X(@anan_mag)より

2025年11月に発売した「anan 2473号スペシャルエディション版」で、ゲーム特集のスペシャルエディション表紙を飾ったカートとマックスが再び「anan」に戻ってくる。今回は、ドーズ&スミス防衛サービスに所属した頃の過去ビジュアルで再登場。SF感あふれる背景と、劇中とはまた違った距離感のバディカットに注目だ。

裏表紙はアサミ巡査&リョーコ！

anan 2493号スペシャルエディション バックカバー 雑誌『anan（アンアン）』公式X(@anan_mag)より

バックカバーもスペシャル仕様で、劇場版の新キャラクター、銀京府警察庁の警察官でリョーコの後輩にあたるアサミ巡査。ロッカーの鏡には、バディとして勤務にあたるリョーコの姿も。着替え中と思われるシーンのふとした表情は、想像が膨らむ1枚だ。

特別付録はシール、インタビューも盛りだくさん!

特集中面では、劇場版で大活躍の警察チームのキャストを務める小松未可子、小野賢章、ロバート・ウォーターマンのインタビューを掲載。キャラクターの関係性を深掘りする考察や収録時のエピソード、そして「こんなエピソードが観てみたい!」という空想トーク、「もし自分が作中世界の人物だったら、人間／強化人間／サイボーグのどれになりたい?」といった質問など、よりキャラクターのことが好きになるようなインタビューだという。

特別付録は、「もっと! 銀河の果てまで! ときめきメテオシール」。昨年も好評だった付録シールが、前回のカート＆マックスが出演したスペシャル表紙の絵柄、今回のスペシャルエディション表紙とバックカバー、劇場版の新キャラクターたちのバディカットなども絵柄に加えてパワーアップ。劇中に登場する「液弁」の自販機のようなレトロな台紙デザインにも注目したい。

さらに、今回も独自入手した極秘資料を緊急掲載。対象は、謎多きあのキャラクターだという。続報は4月16日正午12時、anan公式Xにて発表される。