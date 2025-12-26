28歳、未婚でシングルマザー。愛する息子は…不登校。学校に馴染めない息子のことで手一杯で、恋愛なんてする暇もない、病院勤務の主人公・綿矢けいの前に、女嫌いな医師・上条渚(40)が現れる。年齢が一回りも離れているうえに、はなから気が合わない二人は、絶対に惹かれることはない…はずだったのに?
「第16回 ananマンガ大賞(2477号(12月26日発売)に掲載) 」準大賞を受賞! 男に冷めたシングルマザー×女嫌いな医師の、いびつで熱い年の差ラブを描いた、コミックシーモアオリジナル漫画『吹きこぼれの春』(著・鳴海涼)より一部をご紹介します。
『吹きこぼれの春』(鳴海涼/シーモアコミックス)
28歳、未婚でシングルマザー。愛する息子は…不登校。 病院勤務の主人公・綿矢けいは、世間から向けられた同情の視線が痛い。学校に馴染めない息子のことで手一杯で、恋愛なんてする暇もない。そんな“訳あり”なけいの前に、女嫌いな医師・上条渚(40)が現れる。年齢が一回りも離れているうえに、はなから気が合わない二人は、絶対に惹かれることはない…はずだったのに? 上条からのある提案で、二人の関係が動き出し…。
愛だの恋だのに興味はない、今の生き方に後悔もない。でも、温もりがほしい夜はある──。男に冷めたシングルマザー×女嫌いな医師の、いびつで熱い年の差ラブ。
(C) 鳴海涼/シーモアコミックス