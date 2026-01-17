東映ビデオは、仮面ライダー生誕55周年の2026年、「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作を決定した。

作品名はまだ明かされていないが、1月17日には平成仮面ライダー11作品よりサブタイトルを含む新作の作品ロゴを発表。仮面ライダーWEB(公式HP)上で予想投票を実施している。新作映画の情報は、1月27日の正午に公開される。

候補作品