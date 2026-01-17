東映ビデオは、仮面ライダー生誕55周年の2026年、「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作を決定した。
作品名はまだ明かされていないが、1月17日には平成仮面ライダー11作品よりサブタイトルを含む新作の作品ロゴを発表。仮面ライダーWEB(公式HP)上で予想投票を実施している。新作映画の情報は、1月27日の正午に公開される。
候補作品
- 『アギトー超能力戦争―』「仮面ライダーアギト」(01／EX)
- 『仮面ライダー龍騎－サバイブ・グランプリー』「仮面ライダー龍騎」(02／EX)
- 『仮面ライダーカブト―天を継ぐもの―』「仮面ライダーカブト」(06／EX)
- 『電王―俺、炎上!―』「仮面ライダー電王」(07／EX)
- 『仮面ライダーディケイドー超ショッカー大戦―』「仮面ライダーディケイド」(09／EX)
- 『鎧武／ガイムーニヴルヘイム・ウォーー』「仮面ライダー鎧武／ガイム」(13／EX)
- 『仮面ライダーゴーストー周年!始まりの眼魂!―』「仮面ライダーゴースト」(15／EX)
- 『アマゾンズーPSYCHIC WAR―』「仮面ライダーアマゾンズ」(16／Prime Video)
- 『エグゼイドーディヴァイン・ゲームー』「仮面ライダーエグゼイド」(16／EX)
- 『仮面ライダービルドーBe the Two―』「仮面ライダービルド」(17／EX)
- 『仮面ライダージオウ―Next New Wφrld―』「仮面ライダージオウ」(18／EX)