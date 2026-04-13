サイボクは5月2日、創業80周年記念イベント「とこトンまつり」を本社敷地内(埼玉県日高市)で開催する。
開催日時は5月2日から5月6日、9:00～(施設により営業時間が異なる)。園内では大道芸人によるショーや、音楽やダンスが鑑賞できる「特別ステージ」のほか、「ショッピング」「豚肉グルメ」「日帰り天然温泉」「アスレチック」「野菜詰め放題」などが楽しめる。「顔ハメ看板」や「キャラクタースポット」も登場する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
星野リゾートの温泉旅館「界」70歳以上限定サブスクが今年度も登場 - 新規開業含む全国23施設、年間12泊30万円〜
茶摘みから楽しむお茶、赤・白・桃色の完熟いちご、ピーチパイン祭り——星野リゾートで「春の旬の恵み」を楽しむ旅
万博閉幕後の新たな一手! 星野リゾート「OMO7大阪」の集客アイデアが面白い
【推し活】星野リゾート「OMO」が全力バックアップ! 「街ごと楽しむライブツーリズム」とは
プリン100種が大集合！ららぽーとEXPOCITYで「春のEGG SWEETSマルシェ～」開催
ご当地グルメ、温泉、遊園地、アクティビティ、新商業施設、ホテル・旅館など、日本国内のご当地ネタから海外ネタまで、レジャー・旅行に関する情報をお届けします。