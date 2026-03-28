東京ミッドタウンは4月24日～5月31日、「MIDTOWN OPEN THE PARK 2026(ミッドタウン オープン ザ パーク)」を開催する。

同施設では恒例のイベントとなるが、今年は昨年も好評のピクニック体験に加え、子ども向けの体験コンテンツ「MIDPARKプレイグラウンド」や、約100匹のこいのぼりが空を彩る「こいのぼりGALLERY」など、友達・家族で楽しめるコンテンツを用意する。

MIDTOWN OPEN THE PARK 2026 コンテンツ

5月10日までは、計約400本の木が植えられているミッドタウン・ガーデンで「Nonbiri On the Green」を開催。館内で購入できるテイクアウトメニューを持ち寄れば、手軽にピクニックを満喫できる。Tokyo Midtown Award受賞者の浜田智子氏が監修した、クリエイティビティ溢れるデザインのシートやカゴ、ローテーブルなどのツール一式を有料でレンタル可能。夜間は19時まで開放するため、ライトアップとLEDランタンの貸出により、幻想的なナイトピクニックも楽しめる。

子ども向けの「MIDPARKプレイグラウンド」では、5月1日～6日に大型ブロックを使った自由な発想の遊び場が登場。恒例の「こいのぼりGALLERY」では、国内外のアーティストや俳優の羽田美智子氏らが手がけた約100匹の個性豊かなこいのぼりが飾られる。

MIDPARKプレイグラウンド

4月25日・26日、5月2日・3日には、屋外の開放感の中で心身を整えるヨガやピラティス、親子ダンスなどのウェルネスアクティビティも実施する。

MIDPARKウェルネスアクティビティ

5月4日・5日には、「ミッドタウン・ガーデン」にて、クラフトビールを片手に贅沢なひとときが楽しめる期間限定マルシェも同時開催。人気クラフトビール醸造所が出店する。4月25日・26日には、「オールフリー」の無料試飲もできる。

5月29日～31日には、日本の"ものづくり"を五感で体験できる都市型イベント「CRASHIP PARK(クラシップパーク)」も開催する。