入手困難となっているボンボンドロップシールより、サンリオ文字など全16種類が新たに登場。さらに、今月は増産が実現したという朗報も伝えられました。

4月下旬に新発売されるのは、オリジナル4柄 、パールベール4柄、サンリオ文字8柄の全16種類。公式Xに投稿された写真には、貝殻やアイスクリームなど夏らしいデザインのほか、ハローキティのアルファベットシールなど今回も可愛らしいデザインがラインアップしています。

また、爆発的な需要に対して生産体制が 追いつかない状況が続いていましたが、今月は2.5倍の増産が実現したそう。まだまだ手に入りづらい状況ですが、少しずつお店で出会える機会も増えるかもしれません。