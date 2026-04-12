入手困難となっているボンボンドロップシールより、サンリオ文字など全16種類が新たに登場。さらに、今月は増産が実現したという朗報も伝えられました。
4月下旬に新発売されるのは、オリジナル4柄 、パールベール4柄、サンリオ文字8柄の全16種類。公式Xに投稿された写真には、貝殻やアイスクリームなど夏らしいデザインのほか、ハローキティのアルファベットシールなど今回も可愛らしいデザインがラインアップしています。
また、爆発的な需要に対して生産体制が 追いつかない状況が続いていましたが、今月は2.5倍の増産が実現したそう。まだまだ手に入りづらい状況ですが、少しずつお店で出会える機会も増えるかもしれません。
🎀 NEWデザイン 🎀⁰⁰下記ボンボンドロップシールを4月下旬頃より⁰順次出荷予定💖⁰⁰🌸オリジナル 4柄⁰🌸パールベール 4柄⁰🌸サンリオ文字 8柄⁰⁰今月は通常の約2.5倍の増産が実現しました✨⁰皆様には色々とご不便をお掛けし、大変申し訳ございません。 pic.twitter.com/p0Ql4Oyr3t— ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) April 11, 2026