投資詐欺で8000万円の損失　返済の約束を取り付けるも…“提示された条件”にツッコミ

ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が11日、生配信された。

投資詐欺で8,000万円もの損失

番組には、総合格闘家の皇治が登場。過去に炎上した「フェラーリ大破事故」の真相を告白した。

女性との喧嘩中に謝罪のため電話をしながら運転していた際、頭を下げた瞬間に街路樹へ衝突したという皇治。7,000万円の愛車は大破したが、本人は無傷であったと明かした。事故の4カ月後に報道された際、反省が薄れた状態で「人を傷つけていなくて不幸中の幸い」と発言したことや、自伝本の出版告知を重ねたことで「しびれるくらい炎上した」と当時を振り返った。

さらに皇治は、知人による投資詐欺で8,000万円もの損失を出した被害についても赤裸々に明かした。信頼していたアスリートに紹介された知人が、ジャンケンで負けたため皇治の誕生日会の会費払うことになった際、「払ったろうか?」と声をかけると、「皇治のことが好きだから」と返されたことに感動し、金を預けてしまったという。

しかし、ある日突然「全額なくなった」と告げられたそう。弁護士を通じて返済の約束をしたものの、提示された条件が「毎月10万円ずつの返済」であることを明かし、「8,000万円返すのに何年かかんねん!」とセルフツッコミ。スタジオを笑いに包んだが、最後には「男は騙すより騙されろなんで!」と言い放ち、独特の美学でトークを締めくくった。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『愛のハイエナ』特別編もその中で配信された。