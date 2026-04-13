14日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』3時間スペシャル(19:00～)では、22歳で亡くなった大学生の「グエー死んだンゴ」に秘められたエピソードを再現する。

SNSへの投稿から3日で1億回の閲覧数を超えた「グエー死んだンゴ」。投稿したのは、活発で明るい大学生だった。彼は、希少ながんに襲われ、ステージ3Bと診断。病と闘う過酷な日々を送っていた。

そんな中、友人やSNSを見ている仲間たちへ向けた彼の投稿は、やがて世の中を大きく動かすことに。一人の青年の懸命な生き方に、スタジオが涙に包まれる。

番組ではほかにも、日比谷線脱線事故で犠牲になった男子高校生の20年後に明かされた真実を紹介。2000年3月8日に発生した地下鉄日比谷線脱線事故で亡くなった、当時高校生の富久信介さん。事故から20年後、彼に守ってもらったという女性から富久さんのご家族の元に一通のメッセージが届いた…。

この実際の出来事を基に描かれる映画『人はなぜラブレターを書くのか』に出演する綾瀬はるからキャスト陣は、奇跡のような実話に思わず感極まる。さらに、同作に出演する細田佳央太と菅田将暉がロケへ。富久さんの知られざるエピソードに触れる。

スタジオには、綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡、佐藤浩市、山里亮太(南海キャンディーズ)、高橋成美、塩﨑太智(M!LK)、賀屋壮也(かが屋)、荒川(エルフ)がゲスト出演する。