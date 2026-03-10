警察庁長官が銃撃された未解決事件――。きょう10日(21:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース 謎多き重大事件2時間スペシャル』では、日本を震撼させた重大事件の謎を追う。

VTRでは、日本の警察組織を束ねる警察庁長官が銃撃された歴史的重大事件を再現。突如捜査線上に浮上したのは、別の事件で逮捕された謎の老人だった。多くの銃火器を所持し犯行をほのめかす老人は何者なのか。そして本当に事件の犯人なのか。未解決のまま時効を迎えた謎多き事件に迫る。

スタジオでは、「父が警察官」で、駐在所で育ったと語る鈴木絢音が、「1日警察署長をやらせていただく機会があった」際に父からかけられたある言葉を明かし、「のどかな話やな!」と笑福亭鶴瓶ら一同をほっこりさせる。また「人の顔と名前を覚えるのが異常に苦手」という眞鍋かをりが、思い出せない人物に声をかけられたときのある方法を実演する。

ほかにも、山崎賢人、眞栄田郷敦、羽鳥慎一、ヒコロヒーがゲスト出演する。

