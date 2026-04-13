今年30周年を迎えるポムポムプリンがなんと、リカちゃんとコラボすることに。かわいい者同士のコラボがSNSで人気となっています。
🎀Information🎀
2026年に30周年を迎えるポムポムプリンと
リカちゃんの初のコラボドール商品が登場🍮
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ポムポムプリンだいすき リカちゃん
4月2日(木)本日発売!
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▼詳しくはこちら
https://licca.takaratomy.co.jp/products/lineup/item.html?i=084945
#ポムポムプリン #Licca
(@bonjour_liccaより引用)
ふんわりプリンカラーのリカちゃん、かわいいですね。
上から、プリンっぽいカールボブのヘアスタイルに、プリンとお揃いのベレー帽とプリンの耳つきカチューシャを合わせたキュートなヘアスタイル。
トップスは、プリンのロゴ入りの襟がかわいいクリームイエローで、耳をイメージしたボリューム袖がポイント。スカートは、プリンやかわいい仲間たちの30周年記念デザインで、手には、プリンのフェイスデザインバッグ。胸元のリボンやスカートの裾、靴のカラメルソースカラーがアクセントになっています。
SNSで紹介されると、「え!?!?!?マジでほしい」「めちゃくちゃ可愛い」「髪型もかわいい」「ポムポムプリンだいすき リカちゃん このコラボを心の底から待ってました～!」と話題に。いつもと違うテイストのリカちゃんに、みなさん、キュンキュンしているようです。
価格は4,950円。リカちゃんファンの方も、プリンファンの方も、ぜひ、お迎えしてみてはいかがでしょうか?
🎀Information🎀— リカちゃん 公式 *♬ (@bonjour_licca) April 2, 2026
2026年に30周年を迎えるポムポムプリンと
リカちゃんの初のコラボドール商品が登場🍮
ポムポムプリンだいすき リカちゃん
4月2日(木)本日発売！
▼詳しくはこちらhttps://t.co/A7ytxkXTa9#ポムポムプリン #Licca pic.twitter.com/vyjSMDb1hw
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