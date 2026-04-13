今年30周年を迎えるポムポムプリンがなんと、リカちゃんとコラボすることに。かわいい者同士のコラボがSNSで人気となっています。

🎀Information🎀

2026年に30周年を迎えるポムポムプリンと

リカちゃんの初のコラボドール商品が登場🍮

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ポムポムプリンだいすき リカちゃん

4月2日(木)本日発売!

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▼詳しくはこちら

https://licca.takaratomy.co.jp/products/lineup/item.html?i=084945

#ポムポムプリン #Licca

(@bonjour_liccaより引用)

ふんわりプリンカラーのリカちゃん、かわいいですね。

上から、プリンっぽいカールボブのヘアスタイルに、プリンとお揃いのベレー帽とプリンの耳つきカチューシャを合わせたキュートなヘアスタイル。

トップスは、プリンのロゴ入りの襟がかわいいクリームイエローで、耳をイメージしたボリューム袖がポイント。スカートは、プリンやかわいい仲間たちの30周年記念デザインで、手には、プリンのフェイスデザインバッグ。胸元のリボンやスカートの裾、靴のカラメルソースカラーがアクセントになっています。

SNSで紹介されると、「え!?!?!?マジでほしい」「めちゃくちゃ可愛い」「髪型もかわいい」「ポムポムプリンだいすき リカちゃん このコラボを心の底から待ってました～!」と話題に。いつもと違うテイストのリカちゃんに、みなさん、キュンキュンしているようです。

価格は4,950円。リカちゃんファンの方も、プリンファンの方も、ぜひ、お迎えしてみてはいかがでしょうか?

(C)TOMY

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