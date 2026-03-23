タカラトミーは3月28日より、絵本シリーズ『パンどろぼう』とコラボレーションした「パンどろぼうだいすきリカちゃん」を、全国の玩具専門店、玩具売り場、タカラトミーモール等にて販売する。

「パンどろぼうだいすきリカちゃん」は、絵本シリーズ『パンどろぼう』の世界観を全身で表現したリカちゃん。ブラウンのベレー帽に「パンどろぼう」がプリントされたトップス、パンの総柄のキュロットをあわせ、作品の温かくかわいらしい雰囲気を表現している。

キュロットの柄は作中にでてくる「せかいいちおいしいもりのパンや」の「うさぎパン」「こあらパン」「コロッケパン」などが全面に配置されたオリジナルデザイン。緑色のスカーフは「パンやのおじさん」がつけているシェフスカーフを、赤いイヤリングは「パンどろぼう」の鼻をイメージしている。

また、作中で印象的な「まずい」の場面を描いたリカちゃんサイズの紙小物が付属し、食パン型のバッグに絵本を入れることもできる。

価格は5,500円。3月28日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

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