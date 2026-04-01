タカラトミーは3月31日より、「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」の予約受付を、「タカラトミーモール」および「フォトジェニックリカショップ」にて実施している。発売日は5月2日。

タカラトミー「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」

「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」は、特別な日を彩る華やかなコーディネートのリカちゃん。陶器のような白いボディカラーに映えるベイビーブルーのドレスには、レースとフリルが贅沢にあしらわれており、ボリューム感を出すことで可愛らしさを演出。胸元には「Birthday Licca」と書かれた記念エンブレムが付属しており、ボンネットの着脱や靴ひもの結び方を変えることで、スタイルチェンジも叶う。

また、透明感のあるヘアはカールを大きくゴージャスに。メイクは、陶器のような肌に、優しいピンクメイクで統一感を持たせている。ボディには、“関節が動く可動式の”「ネオリカボディ」が採用されており、美しく自然なポージングが可能。写真を撮ってシェアしたり、リカちゃんに似合う洋服を作ったりといった“リカ活”も楽しむことができる。

いずれも、公式ファンサイト「リカちゃんポータル」の投票にてデザインを決定しており、1番人気の高かったブルーのドレスに、ヘアカラーがブロンドベージュのスタイルに決まったという。

タカラトミー「フォトジェニックリカ ハッピーバースデー シルクスノーパーティー」

リカちゃん1体に、ドレス、ボンネット、下着、イヤリング、クツ、スタンド、左手パーツ×3、右手パーツ×3が付属。大きなブルーのリボンがプリントされたバースデー仕様のパッケージに入って、価格は8,250円。

発売日は5月2日となっており、3月31日よりタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」および「フォトジェニックリカショップ」(オンラインショップ含む・一部予約対象外)にて予約受付が行われている。

(C)TOMY