日本マクドナルドは、サンリオの人気キャラクター、ハローキティ＆ポムポムプリンとコラボレーションした新商品「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」を、4月10日より期間限定で販売する。

あのちゃん、ハローキティ&ポムポムプリンとCM初共演

“マックに甘いの飲みにこないか?”というメッセージとともに、McCafé初のキャラクターコラボレーションとして2つの新商品が期間限定で登場する。

ハローキティとコラボした「ハローキティのジューシーいちごスムージー」は甘みと酸味のバランスが絶妙な、まるでいちごのジェラートを食べているかのようなジューシーさと満足感のある新作スムージー。

ポムポムプリンとコラボした「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」はコクのあるカスタード味のフラッペドリンクとカラメルソース、なめらかなホイップクリームが合わさり、まるでプリンそのものを飲んでいるようなおいしさが楽しめる新作フラッペだ。

2つの新商品はコラボレーションを記念して、ハローキティ&ポムポムプリンがそれぞれの新商品を楽しむ様子が描かれた数量限定カップにて提供する。また、2月25日より実施している、バリューセットに＋200円(税込)で選べるスムージー・フラッペのセットドリンクの対象。

販売は、McCafé販売店舗のみ。なお六本木ヒルズ店では実施していない。

さらに、4月10日から放映予定の新TVCMでは、あのさんがハローキティ&ポムポムプリンとCM初共演を果たす。平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌をあのさんが可愛く全力歌唱。あのさんの歌声に合わせた、ハローキティ＆ポムポムプリンのノリノリの表情、キュートなポーズやコミカルなダンスにも注目だ。また、Xキャンペーンなども行う。

さらに、今回のMcCafé×ハローキティ&ポムポムプリンのキャラクターコラボレーションに続き、マクドナルドとサンリオキャラクターの新たなコラボレーションも予定しいるとのこと。

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