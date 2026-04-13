2015年2月22日より放送を開始した特撮テレビドラマ『手裏剣戦隊ニンニンジャー』より、放送開始から10年を突破したアニバーサリーを記念して、「手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破!真夏に忍ばず大結集! at シアターGロッソ」が7月29日、東京・シアターGロッソにて開催される。

会場は、当時キャストが「素顔の戦士」としてヒーローショーの舞台に立った思い出の地・シアターGロッソ。西川俊介、松本岳、中村嘉惟人、矢野優花、山谷花純、多和田任益のオリジナルキャスト6名が再集結する。TVシリーズの厳選映像とともに、ここでしか聞けない撮影秘話満載の生コメンタリー上映を実施。ニンニンジャーの歴史をファンと共に分かち合う、一夜限りの「忍びなれども忍ばない」貴重な祭典だという。

「手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破!真夏に忍ばず大結集! at シアターGロッソ」

開催日

7月29日(水)開催

1回目18:00開演

2回目20:30開演

出演

西川 俊介、松本 岳、中村 嘉惟人、矢野 優花、山谷 花純、多和田 任益

※出演者は予告なく変更となる場合がある。

会場

東京ドームシティ シアターGロッソ(東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内)

料金

ワッショイシート:9,900円(特典：場内前方席確約・限定ノベルティ付)

忍タリティシート:6,600円

チケット先行抽選販売受付開始!

本イベントのチケットは、イープラスにて先行抽選販売を受付中。

TTFC(東映特撮ファンクラブ)会員先行抽選販売:2026年4月12日(日)12:00～4月20日(月)23:59まで。

東映ビデオオンラインショップ会員先行抽選販売:2026年4月12日(日)12:00～4月20日(月)23:59まで。

イープラス先行抽選販売:4月25日(土)18：00～5月6日(水)23：59まで

イープラス一般販売:5月10日(日)12：00より一般販売

TVシリーズの思い出の放送回などを大募集!

本イベントの開催を記念して、TVシリーズ全47話の中から、皆様の思い出の放送回と、お気に入りのシーンを募集する!投票の結果、人気の高かった放送回の中から厳選した映像を、本イベント当日に登壇キャストの生コメンタリー付きで上映。上映内容は後日発表予定。

「手裏剣戦隊ニンニンジャー Blu-ray COLLECTION」発売情報

放送10周年突破を記念して、TVシリーズが「廉価版Blu-ray COLLECTION」全4巻として登場。東映ビデオオンラインショップ販売の4巻セットには、「全巻収納BOX」が付属する。発売は7月29日、各2層2枚組＋ボーナスディスク、各初回特典としてブックレット(8P)が付属。ブックレットは2015年9月～2016年6月発売時に封入されていたものと同一のもの。

「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION1」(9,900円＃1～12収録)

「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION2」(9,900円＃13～24収録)

「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION3」(9,900円＃25～36収録)

「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION4＜完＞」(9,900円＃37～47収録)

「手裏剣戦隊ニンニンジャーBlu-ray COLLECTION 4巻セット」(39,600円、1～4巻購入特典として全巻収納BOX)

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