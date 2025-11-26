新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が、2026年に始動することが決定。新シーズンの第1弾作品として『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が放送されることが、明らかになった。

1975年から50年の長きに渡って愛されてきた「スーパー戦隊シリーズ」。同枠で2026年から、新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が始動する。

「PROJECT R.E.D.」は、「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字を取ってつけられており、その名の通り“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ。同シリーズでは、今後放送されるさまざまな作品がクロスオーバーすることで、それぞれの世界観に奥行きをもたせるなど、多面的な展開を予定している。

そんな同シリーズの第1弾作品が、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に決定。1982年に放送された『宇宙刑事ギャバン』は、地球を守るため宇宙犯罪組織と戦うヒーローの活躍を描いた超人気作品で、80年代にメタリックなスーツ姿のヒーローが与えた鮮烈な印象で、日本のみならず海外ファンをも熱狂させた。

唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素など、その革新性は受け継ぎつつも、2026年の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、まったく別物となっており、最新の映像表現と演出手法により、ゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」になっている。

また、あわせてスタイリッシュなビジュアルも公開。“赤いヒーロー”が中心となるシリーズのコンセプトの通り、主人公のヒーロー：ギャバン・インフィニティのメタリックレッドのコンバットスーツがのぞく1枚になっている。