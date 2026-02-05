スーパー戦隊オフィシャル公式X(@sentai_official)は、現在放送中の『ナンバーワン戦隊 ゴジュウジャー』最終回の前日となる2月7日15時30分より、歴代スーパー戦隊「最終回」の一挙配信をYouTube「ゴジュウジャーちゃんねる【スーパー戦隊シリーズ公式】」にて実施することを発表した。

東映が手掛ける「スーパー戦隊シリーズ」は、1975年放送の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートし、現在まで続く特撮テレビドラマシリーズ。2026年2月8日9時30分より放送される50周年記念作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(2025年)の最終回放送をもってシリーズは一旦幕を下ろし、新たな東映の特撮ブランド「PROJECT R.E.D.」第一弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』がスタートする。