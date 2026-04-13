「ドラマやったらブチギレられてる」お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、動画の中で突然ヘアスタイルが変わった理由を説明した――。

又吉直樹

「5年ぶりぐらいにパーマあてまして…」

3月28日に更新されたYouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』で、“いまだ解決できない謎”について語った又吉。しかし、動画の後半で、肩下まで伸びていた髪の毛が、突然短くなり、「続いては、瞬間的に髪型が変わる謎ですね(笑)」とニヤリ。「5年ぶりぐらいにパーマあてまして……」と説明しつつ、「(動画の企画が)途中やったってことを、完全に忘れてました。これ、ドラマとかやったらブチギレられてるんでしょうね」と編集の“つなぎ”を失念していたとぶっちゃけた。

これにはスタッフも、「一連で撮ってるかのように見せるのがプロだと思ったんですけど。がっつりパーマが……」と苦笑い。10センチほどカットしたという又吉は、「変わりすぎてるんで」と申し訳なさそうに返しながら、「はじめてですね。美容室に行って、自分の宣材写真を検索して。“こういう感じにしたいんですけど”って言って」と過去の宣材写真をモデルにしたと告白。長髪パーマのヘアスタイルを長らく続けている又吉だが、「元々、くせ毛なんで、短髪にするか、長髪にするしかない」と明かす場面もあった。

視聴者からは、「又吉さんパーマめっっちゃ似合ってる!!」「パーマほんまかっこいい!」「唐突に髪型変わって爆笑しました! 似合ってますね～」「パーマかわいいです」「急に髪型変わって全部持ってかれた」などの反響が寄せられている。