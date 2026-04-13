ハイデイ日高は4月17日、リニューアルした「黒酢しょうゆ冷し麺」(670円)を熱烈中華食堂日高屋で発売する。

毎年夏季限定で発売している同商品を、販売開始以来初めてリニューアルする。これまでスープに使用していた、黒酢、リンゴ酢、レモン汁に加え、新たに華やかな香りの赤酢を配合し、本醸造しょうゆを合わせて仕上げた。しっかりとしたコクがありながらもキレがよく、暑さの厳しい中でも食べやすい味わいだという。また、麺は昨年4月にリニューアルした口当たりがよく、スープと絡まりやすいストレート状の細麺を使用。具材には、きゅうり、わかめ、ハム、錦糸玉子を使用している。同メニューは単品の他、「餃子セット」(960円)、「半チャーハンセット」(970円)も展開する。

リニューアル餃子・新メニューも販売中

3月27日より約2年ぶりにリニューアルした「餃子」(300円)と4種の新メニューも販売している。併せて「陸ハイボール」「ドラゴンハイボール」を低価格で楽しめる「Wハイボール祭」も開催している。

餃子には軽く歯切れの良い皮を使用。冷めても硬くなりにくいのが特徴で、フライドガーリックを使用することにより、生にんにくの使用を抑え、匂い残りを軽減した。

「サク旨!ごぼう揚げ」(200円)は、サクッとした衣に、シャキっとしたごぼうの食感が特徴。スティック状でつまみやすく、シンプルにごぼうの旨味を味わうことができる。

「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」(240円)は、老舗肉屋のメンチカツをイメージした、食べやすい一口サイズのボール型メンチカツ。噛んだ瞬間に広がる旨味と、サクサク衣の軽い食感が相性抜群だという。

「レモンタルタルチキン」(370円)は、ジューシーな若鶏の唐揚げに、シャキシャキの玉ねぎと爽やかなレモン風味の具沢山タルタルをトッピングした一品。濃厚な旨味と爽やかさが両立、満足感がありながらさっぱりと食べることができる。

「ニラキムチ冷奴」(270円)は、なめらかな冷奴に、香り高いニラと旨辛キムチを合わせた、シャキッとした食感と辛味が楽しめる一皿。