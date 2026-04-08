本命は餃子、対抗馬が半チャーハン、大穴は……唐揚げか。ラーメンのお供といえば、大体このあたりが相場だろう。けど、「京都北白川 ラーメン魁力屋」では、そんな構図が崩れ始めているらしい。とあるダークホースの出現によって。

ということで今回はその正体を探るべく、京都北白川 ラーメン魁力屋 五反田店(東京都品川区)を訪問。人気うなぎのぼりの新メニュー「ぶたから」を味わってきたぞ〜!

米高騰時代に逆行!? 魁力屋の太っ腹リニューアル

京都北白川 ラーメン魁力屋 五反田店(東京都品川区)

2005年、京都のラーメン激戦区で誕生し、今や全国に店舗を展開する大チェーンにまで成長を遂げた「京都北白川 ラーメン魁力屋」。実はこの春にグランドメニューをリニューアルし、我ら食いしん坊にこれまで以上にブッ刺さる内容へと進化していた。

ひとつは、定食の白ご飯の「増量無料化」だ。近年、いわゆる令和の米騒動でお米の価格は高騰し、その一粒一粒の価値は価格的にも心理的にも急上昇。「お得にライスが食べたいなら、当然、質のほうは悪くなっちゃうよね」みたいな空気が充満している。

そんななか、魁力屋は良い意味で時代の流れから逆走。国産米の使用にこだわり、しかも現在はご飯の「小」を無料で「並」や「大」に変更という太っ腹っぷりを見せつけた。

五反田店はなんとテラス席も設置! 春は目黒川に咲く桜が眼前に広がる

しかも卓上には無料のたくあんが常備されているのでご飯を食べるおかずにも困らず、傍から見れば魁力屋は自分で自分の首を締めているようにしか見えない。おもてなし精神にも限度がある。ありがたすぎるぜ、魁力屋……!

もうひとつのトピックが冒頭で触れた新メニュー「ぶたから」だ……が、こちらは実際に食べながらその魅力を追っていこう。こうしてダラダラ喋っているだけじゃつまらないしね。

長年の構想がついに結実! 魁力屋「ぶたから定食」を実食

ということで、「ぶたから定食」をオーダー! ラーメンは「コク旨味玉ラーメン」をセレクトしてみた。魁力屋では、お好きなラーメン＋319円で「焼きめし定食」「餃子定食」「唐揚げ定食」といった具合に、"定食セット"へと変更が可能。今年3月からは「ぶたから定食」も仲間入りを果たしたってワケだ。

それにしても……

ぶたから

めちゃウマそうだな……! っていうか、そもそも「ぶたから」って珍しいメニューだよね。もちろん「豚肉の唐揚げ」を意味する料理だが、なかなかお目にかかる機会はない気がする。

あ、そうだ。ちなみに……

ご飯はもちろん「小」から「大」へと変更済み! おいおい、思った以上に大盛りだぞ!? 余裕で茶碗2〜3杯分くらいはありそうだし、ラーメンがなくとも十二分に腹パンになるボリュームである。

それじゃあ、そろそろいっちゃいますか。ぶたから、いただきます!

……ウッッッマ!!!!! めっちゃウマい! ひと口食べただけでわかるけど……中毒性、エグいぞ!

衣はいい感じにカラッと揚がっており、サクサクのクリスピー食感。豚肉は程よく厚みがあってジューシーで、「肉食べてる感」がダイナミックに味わえる。部位としては肩ロースを使っているらしく、濃厚な豚の旨味と脂の甘みがしっかりと感じられる。

で、このタレよ! なんなの、このタレ? ぶたからに合いすぎるんですけど。どうやら看板メニューである「京都背脂醤油ラーメン」の"かえし"を使った生姜酢醤油ダレらしい。強烈な旨みと酸味が豚肉とハーモニーを奏で、食欲をグサグサ刺激する。

さらにこれにマヨネーズをつけ……

ご飯の上でバウンドさせてから食べれば……

ご飯の上でバウンド

悶絶……! うっ、ウマすぎる! ご飯を無料で「大」にできて本当によかった。だって、無限に食えちゃうもん、こんなの……。肉もウマいけど、タレが本当にヤバい。すげぇウマい。

実はこのタレには、ちょっとした裏話がある。長年にわたり飲食のメニュー開発に携わってきた魁力屋の担当者は、以前から「ぶたから」を商品化したいと考えていた。しかし、なかなか納得できるタレに出会えず、構想は長く温められたままだったという。

しかし魁力屋に入社後、「京都背脂醤油ラーメン」の"かえし"と出会い、ついに山が動く。ひと口味わった瞬間、「これならぶたからに絶対合う」と確信したのだ。そこから試行錯誤を重ね、今回ついにメニュー化へとこぎ着けたというわけである。執念の賜物なんだな〜。

聞くところによると、「ぶたから定食」は早々に人気に火が点き、「餃子定食」「唐揚げ定食」をすでに凌ぎ、「焼きめし定食」に続く売れ筋定食となっているそうだ。わかる。マジでわかるわ。むしろ、やがては「焼きめし定食」すら超えるポテンシャルがあるのでは……？

もちろん、「コク旨味玉ラーメン」も美味しく完食! 豚と鶏ガラの濃厚な旨みが凝縮されており、このこってりとしたスープがまたご飯によく合う! まだ「京都背脂醤油ラーメン」しか食べたことがないという人は、ぜひ味わってみてほしい。

コク旨味玉ラーメン

公式アプリでは「お好きなラーメン100円割引券」も配布

ちなみに、最近では公式アプリにも力を入れていて、「お好きなラーメン100円割引券」も配られている。ぶっちゃけ、これを利用しないなんて勿体ないだけ。巧みに利用しながら、お得に「ぶたから定食」を楽しんでみてほしい。