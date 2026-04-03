資さんうどんでは、朝5時～10時の時間帯に朝限定の定食を提供している。(提供開始時間は店舗によって異なる)

500円台～のお得な「朝定食」

朝限定の「朝定食」は500円台～でボリュームがあり、「お得で満足感がある」と好評を得ている。なかには、長年にわたり朝定食を利用している人もおり、X(旧Twitter)上では、「資さん…ほぼ毎日朝定食食べてますが何か? (笑)」「資さんうどんの朝定食、大好きです。」「朝資さんうどん! 昼にガッツリ食べるので朝定食あるの助かる」と支持されている。

「肉うどん定食」やエリア限定メニューも

提供メニューとして、ミニ肉うどんに味付けのり、おかずセット、中ライスが付いた「肉うどん定食」(560円～)や、ミニかしわうどんに同様のサイドメニューを揃えた「かしわうどん定食」(530円～)が用意されている。

また、九州・山口エリアの店舗限定メニューとして、「鮭定食」(590円)、「鮭納豆定食」(670円)、「炙り天定食」(490円)、「納豆定食」(450円)も展開している。

LINE50円引クーポンでお得に

資さんうどん各店舗のLINEアカウントを登録すると、店内飲食50円引クーポンがもらえる。同クーポンは朝定食にも利用可能。LINEアカウントは、店舗に掲示してある「友達募集中のQRコード」より、QRコードを読み込むだけで登録できる。