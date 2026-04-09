とんかつ専門店「かつ庵」は4月9日より、「海老かつフェア」を開催。ぷりっぷり食感の海老かつを味わえる定食3品を販売する。

「ぷりっぷり海老かつと熟成ロースかつ定食」は、海老かつと、かつ庵定番のジューシーな熟成ロースかつを一度に味わえる一品。海老を使ったすり身に海老の身を混ぜ込み、粗挽きのパン粉を付けて揚げた海老かつは、海老本来の旨みと外はサクサク、中はぷりっぷり。食感のコントラストを楽しむことができる。価格は990円。

「ぷりっぷり海老かつと野菜フライ定食」は、ぷりっぷりの海老かつとれんこん・アスパラ・ヤングコーンの3種の野菜フライを組み合わせた一品。目の細かいパン粉を付けて揚げた野菜フライは衣が薄く軽やかな食感で、野菜本来のおいしさを存分に味わうことができる。価格は990円。

また、海老かつと大海老フライ、ささみかつを合わせた「ぷりっぷり海老かつとミックスフライ定食」も登場。豪快なサイズの大海老フライと海老かつはどちらもぷりっぷりの食感で、海老好きにはたまらない定食に仕上げられている。ふっくら柔らかな国産ささみかつのフライも同時に味わえる、食べ応え抜群の一品。価格は1,130円。

なお、いずれも海老かつと相性抜群なタルタルソースが付いている。販売期間は6月上旬までの予定。