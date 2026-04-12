お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、4日に公開された木村拓哉の公式YouTubeに出演し、木村に“嫌われたかもしれない”と感じたエピソードを明かした。

爆笑問題の太田光

太田光、木村拓哉から“音信不通”で「しょんぼり」

「【木村探歩！】吉祥寺の隠れ家「そば屋」で木村拓哉と太田光が親友同士の日常を話す」と題した動画で、2人は吉祥寺でロケを実施。蕎麦屋で食事を楽しむ中、太田は「俺がいくらメールしても、返事来なくなったときがあって」と切り出し、「もしかしたらたっくんに嫌われちゃったのかなって、しょんぼりしながら過ごしてた」と当時の心境を吐露した。

しかしそんな中、木村がおすすめの本として太田の著書『文明の子』を挙げたことを知り、「あ、嫌われてないって。うちのマネージャーが『メールがたぶん届いてないと思う』って」と振り返った。

一方の木村も、「『あいつ、俺のこと嫌いになったんじゃねえかな』みたいなことを言われてるって、人づてに聞いた」と明かし、思い当たる節がなかったため「なんでそんなこと言われてるんだろう」と感じていたという。そんな折、iCloudを操作したことでメールが立て続けに受信され、「そのうちの20通ぐらいが『太田光』。 うわっと思って開けてみたら、『何々のドラマ見たぜ』って」と回顧。「『うわ、やっべ!』っていう。『このメール、今読むことができました』って送り返したら、『あ、そういうことだったの』って」と経緯を紹介した。

これを受けて、太田も「そうそう。あのとき焦ったなぁ」と当時を懐かしむように漏らし、「俺、嫌われちゃったんだみたいな」と苦笑いしていた。