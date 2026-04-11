手越祐也が、約6年ぶりに『世界の果てまでイッテQ！』(日本テレビ系、毎週日曜19:58～)のスタジオに帰ってくる。12日の放送は、宮川大輔が19年背負ってきた人気企画「お祭り企画」が新章に突入し、その“意志をつなぐ者”として手越が指名される。

手越祐也

今回は、宮川大輔が長年背負ってきた人気企画「お祭り企画」が新章に突入。かつて番組を盛り上げた宮川と手越のコンビが再びタッグを組み、新章で何をつかみ取ろうとするのか。

手越のスタジオ登場は約6年ぶり。久々の再会に、イモトアヤコは「ほぼ元カレみたいなもんなので…」と複雑な心境をのぞかせる。これに出川哲朗が「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから!」とツッコミを入れ、スタジオは以前と変わらない空気感で盛り上がりを見せる。

【編集部MEMO】

手越祐也は、24年10月13日に放送された「世界で一番盛り上がるのは何祭り? inイタリア」で、4年ぶりに『イッテQ』に登場。番組平均視聴率(ビデオリサーチ調べ・関東地区)は、コア10.6％、個人9.8％、世帯13.5％と高数字をマークし、TVerバラエティ見逃し配信歴代1位(当時)となる8日間421万再生を記録した。

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