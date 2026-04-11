お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、3月31日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)で、志村けんさんにまつわる秘話を明かした。

太田光

志村けんさん、桂枝雀さんへのお願い…明石家さんまが目撃

爆笑問題と明石家さんまは、2月6日・7日に都内で開催された「TITAN LIVE 30周年記念公演～タイタンシネマライブも100回記念!～」で共演。後日に行われた打ち上げの席で、落語談義に花が咲いた。かつて落語家として活動していたさんまは、桂枝雀さんに触れ、「あの人ほど、言葉にこだわった人はおらへん。あの人は言葉に厳しくて、自分の言葉を追求した人やから」と絶賛。そのうえで、「志村さんの『だっふんだ』は、枝雀師匠の落語から来てんやで」と教えたという。

太田によれば、さんまは「志村さんが枝雀師匠の大ファンやったのよ」と前置きし、「枝雀師匠が言葉を追求して、この語呂が、響きが面白いというので発明したのが『だっふんだ』っていう言葉やったんや。咳するときに、『だっふんだ』って言ってやってた」と説明。そのうえで、「志村さんは枝雀師匠のファンだから、『これはおもろい!』って、もらったんや」と裏側を披露した。

さらに、「あるとき、俺が弟子時代に師匠のところに行ったら、ちょうど枝雀師匠も来てて。で、パッと見たらそこに志村さんがおったんや。志村さんが枝雀師匠に『だっふんだっていう言葉を僕にください。使わせてください』ってわざわざ言いに来とったんや。それを俺は見たんや」と回想。加えて、「志村さんも志村さんですごいのは、わざわざ大阪に来て『あれを僕にください』って。(一方の)枝雀師匠も『分かりました。あなたにあげます』って言ったんや。それ以降、枝雀師匠は1回も『だっふんだ』を使ってない。すごいやろ?」と語ったという。

このエピソードを受け、太田は「『すごいよな』って言ってんだけど、俺はそこにいたさんまさんもすごいと思う。枝雀、志村けん、そして明石家さんまが弟子時代に同じ場所にいて。『だっふんだ』をもらいに来てるのを、さんまさんが見たっていうさ。え～! ってなってさ」と漏らし、「すごい話だよ。貴重な話を聞いてるなと思ってさ」としみじみ振り返っていた。