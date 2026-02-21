お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、10日深夜放送のTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)で、自身の出演ライブに訪れた木村拓哉とのやり取りを明かした。

太田光、木村拓哉の行動に「カッコいい」と興奮

太田光

爆笑問題は、6日・7日に都内で行われたスペシャルライブ「TITAN LIVE 30周年記念公演～タイタンシネマライブも100回記念!～」に出演。6日には、太田が明石家さんまとのコンビ「古希還暦」として漫才を披露したが、両者と親交のある木村も同日の公演を観覧していたという。

来場のきっかけについて太田は、「たっくんに『さんまさん出るし、来ない？』ってメールしたんですよ。そうしたら来ることになった」と説明。さんまにも「木村には前々から見てもらいたかったけど、なかなか勇気が出なくて、さんまさんの名前をつかわせてもらった」と報告したそうだ。

開演前には、木村が楽屋を訪問。「『うーす』って来てさ。それがまたかっこいいんだよ!」と興奮した様子で振り返り、乾燥肌に悩まされている太田とさんまへ、木村が乳液オイルをプレゼントしてくれたことも明かした。

その後、太田のもとへ木村からメールが届いたといい、「『声出して笑っているとき、なんて幸せなことなんだろうと思ったよ』って書いてあるんだよ。こんなうれしいことはない。かっこいいね、木村拓哉は」としみじみ余韻をかみしめていた。