＜応募〆: 2026/4/23＞【3名様】手軽に本格アイスコーヒー！「UCC 水淹れアイスコーヒー 飲み比べセット」をプレゼント

「UCC 水淹れアイスコーヒー 飲み比べセット」プレゼント企画

暑さが長引く近年の気候や、家でも手軽に本格的な味わいを楽しみたいニーズの高まりを背景に、 注目を集めているのが“水淹れコーヒー”です。

UCCでは、時間と手間を惜しみなくかけ、水で丁寧に淹れることで、 雑味の少ない、すっきりとした味わいと豊かな香りが楽しめるコーヒーを「水淹れ」として提案しています。

今回は、UCCの水淹れコーヒーを手軽に楽しめる2シリーズを組み合わせた「UCC 水淹れアイスコーヒー 飲み比べセット」を、読者の皆さまへプレゼントします。

■毎日飲みやすい定番の味わい「職人の珈琲」

「UCC 職人の珈琲 コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」は、 いつものコーヒーに、職人こだわりの味わいを加えたコーヒーバッグタイプの水淹れアイスコーヒーです。

深みのある香ばしさと澄んだコクが感じられる味わいにブラッシュアップされており、 ナチュラル精選豆を50％以上使用。

コーヒーの実の果肉由来の甘みと旨味を豆にしっかりと凝縮しています。

“コク専用”と“香り専用”の焙煎豆を使い分けたWロースト製法により、 水淹れでもバランスの取れた味わいが楽しめます。

小容量タイプ(1バッグ10g、250ml用)で、マイボトルにもおすすめです。

■華やかな香りと酸味を楽しむシングルオリジン

「UCC Cold Brew シングルオリジン コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」は、 エチオピア豆を100％使用したシングルオリジンならではの、華やかな香りとフルーティで上質な酸味が特長です。

程よいコクと後キレの良さがあり、立体的な味わいをお楽しみいただけます。シングルオリジンならではの個性を活かした、特別感のある一杯です。

■コーヒーバッグを一晩水につけるだけ、手軽に本格アイスコーヒー

どちらもコーヒーバッグと水を用意するだけでOK。

ご家庭ではもちろん、マイボトルに入れて外出先でも手軽に味わえるのが魅力です。

UCCが提案する“水淹れ”というスタイルは、すっきりとした飲み口と香りの良さを両立した新しいアイスコーヒーの楽しみ方として、 多くの支持を集めています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「UCC 職人の珈琲 コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」と「UCC Cold Brew シングルオリジン コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」をセットにした「UCC 水淹れアイスコーヒー 飲み比べセット」を3名様にプレゼント。

手軽さと本格感を兼ね備えた、水淹れコーヒーの味わいを、ぜひこの機会にお楽しみください。

プレゼント内容

商品名 「UCC 職人の珈琲 コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」

「UCC Cold Brew シングルオリジン コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」

人数 3名様 価格 1,724円（税込み）相当 商品詳細 「UCC 職人の珈琲 コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」

内容量：10g×12袋

賞味期限：製造日より16ヶ月

「UCC Cold Brew シングルオリジン コーヒーバッグ 水淹れアイスコーヒー」

内容量：30g×4袋

賞味期限：製造日より19ヶ月 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント4月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/4/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/4/23)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年4月23日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

UCC上島珈琲株式会社 お客様お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：UCC上島珈琲株式会社)