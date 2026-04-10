＜応募〆: 2026/4/23＞【2名様】音の切り替えで日常を快適にするイヤーウェア！「Loop Switch 2」をプレゼント

「Loop Switch 2」プレゼント企画

仕事中の雑音や通勤時の騒がしさ、家でのリラックスタイムまで。

日常のさまざまな音環境を自分にとって心地よいレベルに整えてくれるのが、ベルギー発のイヤーウェアブランド「Loop（ループ）」です。

そんなLoop製品の中でも、場面に応じてノイズリダクション性能を変えることができる「Loop Switch 2」をマイナビニュース読者の皆さまへプレゼントします。

■3つのモードで音をシームレスにコントロール

「Loop Switch 2」は、ダイヤル操作ひとつでノイズリダクションレベルを切り替えられるイヤーウェアです。

Quiet、Experience、Engageの3つのモードを搭載し、場面に応じて音環境を自在に調整できます。

集中したいとき、移動中、会話を楽しみたい場面など、 イヤーウェアを外すことなく瞬時に切り替えられるのが特長です。

■Quiet・Experience・Engageの3つのモード

「Quiet Mode」では最大26dB SNRのノイズリダクションを実現。

共有スペースや移動中など、周囲の音をしっかり抑えて落ち着いた環境を作ります。

「Experience Mode」は、豊かな音質を保ちながら不要なノイズを低減。

音楽やライブなどを楽しみたいシーンに適したバランスの取れたモードです。

「Engage Mode」では、周囲の雑音をやわらげつつ音声の明瞭さを確保。

カフェや社交の場など、会話を自然に楽しみたい場面に向いています。

■スリムなデザインと快適なフィット感

従来モデルよりスリムな設計を採用し、低アレルギー性シリコン製のイヤーチップで快適な装着感を実現。

一日中つけていても気になりにくく、Experience ModeやEngage Modeでの音声の明瞭さを保ちながら、Quiet Modeでは高いノイズ低減効果を発揮します。

■電池・充電・アプリ不要のシンプル操作

再設計されたメカニカルダイヤルにより、電池や充電、アプリは一切不要。

完全手動式のため、忙しい日常でも手軽に使えるのが魅力です。

持ち運びしやすく、さまざまなライフスタイルに馴染みます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「Loop Switch 2」を2名様にプレゼント。

仕事や移動、リラックス時間など、音環境を自分らしく整えたい方にぴったりのイヤーウェアを、ぜひこの機会にお試しください。

プレゼント内容

商品名 Loop Switch 2

人数 2名様 価格 8,790円（税込み） 商品詳細 商品本体サイズ:8.4x8.4x1.8cm

カラー：Black キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント4月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/4/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/4/23)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年4月23日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

Loop 商品お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：Loop BV)