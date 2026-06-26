＜応募〆: 2026/7/10＞【2名様】爽やかな柑橘すだちフレーバー！「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」1箱24本をプレゼント

「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」プレゼント企画

レッドブル・ジャパン株式会社は、2026年7月14日より、「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」を販売開始します。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」をプレゼントします。

■すだち×ライムの爽やかなシトラスフレーバー

「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」は、日本の甘酸っぱいすだちと、トロピカルな地域で親しまれているライムを組み合わせたフレーバーです。

一口目から爽やかなシトラスの味わいが広がり、すっきりとした飲み心地で、これからの季節にも取り入れやすい仕上がりです。

■リフレッシュしやすい飲み心地

フルーティーな酸味と軽やかな後味のバランスにより、リフレッシュしたいタイミングにも適した味わいです。

日常の気分転換や作業の合間など、幅広いシーンで取り入れやすい一杯です。

■さまざまなシーンで活用できるエナジードリンク

レッドブルならではのエナジー成分はそのままに、仕事や学業、スポーツなど、幅広いシーンで活用されています。

フレーバーの爽やかさを楽しみながら飲める点も魅力です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」1箱24本を2名様にプレゼントします。

爽やかな柑橘すだちフレーバーを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」

人数 2名様 価格 198円（税抜メーカー希望小売価格） 商品詳細 容量：250ml

24本セット キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント6月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/7/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年7月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

レッドブル・ジャパン お客様相談室 TEL:0120-308-509

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：レッドブル・ジャパン)