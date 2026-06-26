＜応募〆: 2026/7/10＞【3名様】『スターシェフの本気レシピ にとべごはん 世界一の給食をつくろう!!』家族の食卓が楽しくなる人気給食のレシピ本をプレゼント！

忙しい毎日の中で、「食事の時間をもっと豊かにしたい」と思っても、 何をどう変えればいいのか分からない…そんなときってありますよね。

でも、一冊のレシピ本との出会いが、そのきっかけをつくることもあります。

今回はマイナビニュース読者の皆さまに、 2026年5月発売の新刊 『スターシェフの本気レシピ にとべごはん 世界一の給食をつくろう!!』 を抽選で3名様にプレゼント！

子どもたちに愛される“学校給食”のレシピを、 家庭でも手軽につくれるようにアレンジして掲載。

「こんな給食をふだん食べれるなんてうらやましい…！」と思わず感じてしまう、 おいしさと工夫が詰まった一冊です。 日々の食卓に、新しい発見と楽しさをもたらしてくれます。

■ “世界一おいしい給食”を家庭で楽しめる一冊：

新渡戸文化学園の子ども園・小学校で提供されている手づくり給食「にとべごはん」 。

その人気メニューが、家庭でも再現しやすいようにアレンジしたレシピがまとめられています。

学校で実際に提供されている味を、自宅でも楽しめるのが大きな魅力です。

■ スターシェフが手がける本格レシピも収録：

和・洋・中、それぞれの分野で活躍する一流シェフたちが子どもたちのために考えた “本気のレシピ”も掲載。

一流の味を家で楽しみたい人にもぴったりです。

■ 食育の考え方が自然と身につく：

和食中心の献立で、魚料理の取り入れ方など、 栄養バランスの取れた食事づくりのヒントも満載。

無理なく日々の食生活に取り入れられるのもポイントです。

■ 子どもから大人まで楽しめるメニュー構成：

実際に子どもたちに人気の高いメニューも収録。

家庭でも「またつくって！」と言われるような、 親しみやすさとおいしさを兼ね備えたレシピがそろっています。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、 抽選で3名様にプレゼント！

毎日の食卓を少し変えてみたい方は、ぜひこの機会にご応募ください。

プレゼント内容

書籍名 スターシェフの本気レシピ にとべごはん 世界一の給食をつくろう!!

著者 新渡戸文化学園 人数 3名様 価格 1,980円（税込） 出版社 株式会社少年写真新聞社 判型 B5判 ページ数 128ページ キャンペーン名 「マイナビニュース2026年6月“気になる一冊”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年7月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：株式会社少年写真新聞社)