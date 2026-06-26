＜応募〆: 2026/7/10＞【3名様】大阪の味をご自宅で！「お好み焼ゆかり手作り材料セット」と「ほんまもんのどて焼」セットをプレゼント

「お好み焼ゆかり」セットプレゼント企画

1950年に大阪で創業した老舗お好み焼店「お好み焼ゆかり」は、大阪を中心に店舗を展開し、素材にこだわった“ほんまもんの大阪の味”を提供してきました。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「お好み焼ゆかり手作り材料セット」と「ほんまもんのどて焼」のセットをプレゼントします。

■老舗お好み焼店が届ける“大阪の粉もん文化”

「お好み焼ゆかり」は、ミックス粉にケーキのスポンジなどに使用される特等粉を用い、卵にはヨード卵光を採用するなど、素材へのこだわりを大切にしています。

また、お好み焼を囲んで自然と会話が弾む時間を「鉄板コミュニケーション」と呼び、料理のおいしさだけでなく、人と人とのつながりを生む文化として提供してきました。

大阪の食文化のひとつである「粉もん」の魅力を、家庭でも気軽に楽しめるよう提案しています。

■ご家庭で楽しめる手作り材料セット

「お好み焼ゆかり手作り材料セット」は、お好み焼を約5枚分作ることができるミックス粉に、自慢のソース、かつお節、青さの小袋が入ったセットです。

果実やトマトの含有率が高いフルーティーなソースや、低添加物に配慮した素材を使用することで、店舗の味わいを自宅でも再現しやすくなっています。

パッケージ裏のQRコードから作り方動画も視聴でき、初めての方でも安心して楽しめます。

■こだわりの味噌仕立て「ほんまもんのどて焼」

「ほんまもんのどて焼」は、国産牛すじ肉を使用し、味噌で仕上げた一品で、ご飯のお供やお酒との相性の良さが特長です。

「日本ギフト大賞2022大阪賞」を受賞しており、贈り物としても支持されています。

常温で保存できるため、ストック食品や手土産としても活用しやすく、一味唐辛子やねぎを添えたり、大根と合わせたりといったアレンジも楽しめます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「お好み焼ゆかり手作り材料セット」と「ほんまもんのどて焼」のセットを3名様にプレゼントします。

大阪の老舗の味をご家庭で楽しめるセットを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「お好み焼ゆかり手作り材料セット」

「ほんまもんのどて焼」

人数 3名様 価格 2,600 円（税込み） 商品詳細 お好み焼ゆかり手作り材料セット

セット内容：ゆかり ミックス粉：250ｇ

お好み焼ソース：30ｇ×5

かつお削り節：0,7ｇ×5

あおさ：0,1ｇ×5

ほんまもんのどて焼:150ｇ キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント6月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/7/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年7月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社ゆかり お問合せ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：株式会社ゆかり)