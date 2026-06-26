＜応募〆: 2026/7/10＞【3名様】環境にも配慮した日用品セット！「ネピecoティシュ＆ネピア激吸収キッチンタオル」をプレゼント

ネピア日用品セットプレゼント企画

王子ネピア株式会社が展開する「ネピeco」シリーズは、原料からパッケージまで環境に配慮したサステナブルな設計で、日常生活の中で環境配慮に取り組みやすい商品です。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「ネピecoティシュ」と「ネピア激吸収キッチンタオル」のセットをプレゼントします。

■環境に配慮した素材を使用した「ネピecoティシュ」

「ネピecoティシュ」は、取り出し口に紙素材を採用し、プラスチック使用量を抑えた設計のティシュです。

また、FSC®認証紙やバイオマス素材を採用するなど、原料からパッケージまで環境に配慮された仕様となっており、日常生活の中で使いやすい商品です。

■水も油もしっかり吸収するキッチンタオル

「ネピア激吸収キッチンタオル」は、厚手で丈夫な設計により、水や油をしっかり吸収できるキッチンタオルです。

やぶれにくく、調理や掃除など幅広い用途で使えるほか、長巻なのにコンパクトで、長持ち&収納にも便利です。

■日常生活で使いやすいセット

ティシュとキッチンタオルを組み合わせた今回のセットは、日々の生活の中で無理なく使える内容となっています。

使い勝手のよさと実用性を兼ね備えたアイテムを、まとめて試せる点も特長です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「ネピecoティシュ」5コパックと「ネピア激吸収キッチンタオル」4ロールのセットを3名様にプレゼントします。

毎日の生活に取り入れやすい日用品を、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「ネピecoティシュ」

「ネピア激吸収キッチンタオル」

人数 3名様 価格 オープン価格 商品詳細 セット内容

ネピア ネピeco ティシュ 200 組

5コパック

ネピア 激吸収キッチンタオル

4ロール 2枚重ね 100カット キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント6月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/7/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年7月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

王子ネピア株式会社 お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：王子ネピア株式会社)