May J.、岩崎良美、FRUITS ZIPPER…ABEMA『最強バズりソング歌謡祭』全出演アーティストの歌唱曲発表

12日(19:00〜)に生配信されるABEMA『最強バズりソング歌謡祭』の全出演アーティストの歌唱曲が発表された。

ここでしか観られない特別企画も予定

ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)。そのグランドフィナーレ企画として、『最強バズりソング歌謡祭』が生配信される。

『最強バズりソング歌謡祭』では、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。

誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次なるヒットを予感させる最新楽曲まで、世代やジャンルを超えたラインナップが実現。さらに、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のメンバーが人気アーティストと一夜限りのスペシャルコラボレーションを披露するなど、ここでしか観られない特別企画も予定しているという。

全アーティスト歌唱曲一覧(予定)

I Don't Like Mondays. 「PAINT」「マスカレード」

iLiFE! 「アイドルライフスターターパック」

岩崎良美 「タッチ」

WOLF HOWL HARMONY 「Gachi Funk」

KAZ(GENERATIONS／数原龍友) 「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」

Gyubin 「Really Like You (Japanese Version)」「恋風／幾田りら」

後藤真希 「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」

CIRRA 「Always」

Juice=Juice 「盛れ！ミ・アモーレ」

SWEET STEADY 「SWEET STEP」

chay 「僕のこと／Mrs. GREEN APPLE」

Toi Toi Toi 「咲いてなくたって」

ねぐせ。 「織姫とBABY」「青春バイブレーション」

ピラフ星人 「ピラピー」「Shalala」

fav me 「Eye to eye！」

FRUITS ZIPPER 「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」

VIBY 「Mi*light」「恋におちたら／Crystal Kay」

WHITE JAM 「池袋サンシャイン」「磁石」

May J. 「フライディ・チャイナタウン／泰葉」「First Love／宇多田ヒカル」

Mega Shinnosuke 「愛とU」「ごはん食べヨ」

ヤジマリー。 「ワンチュッ！～Let’s Wanchu!～」

琳子 「中華料理屋の酢豚が食べたい」

log you 「桜色オーバーレイ」