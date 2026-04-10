『今日好き』メンバーが“透視”に挑戦　『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』特別版、ABEMA『30時間限界突破フェス』内で配信

ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」が12日(9:00〜)に配信される。

『今日好き』メンバーが“透視”に挑戦

ABEMAは開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』を4月11日15時から12日22時にわたり配信。その中で、「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」が配信される。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanのもとに、都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。

「今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP」と題した特別版には、MCを務めるNaokiman、笹崎里菜、ラランド・サーヤに加え、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』(以下、『今日好き』)より、恋愛見届け人の井上裕介(NON STYLE)のほか、『今日好き』メンバーの長浜広奈(ひな)、榎田一王(いおう)、米澤りあ(りあ)、伊藤彩華(あやか)らが出演。

AI、恋愛、SNSの闇、超能力など、ティーン世代にこそ知ってほしいさまざまなテーマの都市伝説を、オカルト雑誌「ムー」編集長・三上丈晴、国際ジャーナリスト・山田敏弘、手相芸人・島田秀平らお馴染みの“闇の解説員”とともに深掘りしていく。

さらに“明日、学校でやりたくなる”特別企画として、「今日、透けて見えました。」も実施。番組で展開してきたエスパー育成企画から生まれたメンバーも登場し、『今日好き』メンバーが“透視”に挑戦する果たして、秘められた潜在能力は開花するのか。

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