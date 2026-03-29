現在、期間限定上映中のVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』より、エンディングテーマ曲「シンガロン！スーパー戦隊SONG」の映像を、「50年間ありがとうver.」として期間限定で東映特撮YouTube Official (TTYO)にて解禁する。

「シンガロン！スーパー戦隊SONG」は、ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌われた豪華18組のアーティストが集結し歌っている楽曲。

スーパー戦隊シリーズ50周年＆VSシリーズ30周年の集大成であるVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』では、歴代のスーパー戦隊シリーズの名場面のシーンが続くエンディング映像として、ファンからも大好評を得ているという。

「シンガロン！スーパー戦隊SONG」

歌：ささきいさお、堀江美都子、串田アキラ、影山ヒロノブ、高取ヒデアキ、遠藤正明、サイキックラバー、岩崎貴文、高橋秀幸、松原剛志、大西洋平、幡野智宏、吉田達彦、吉田仁美、つるの剛士、MORISAKI WIN、Wienners、金子みゆ

作詩：マイクスギヤマ

作曲・編曲：大石憲一郎

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