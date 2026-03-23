現在新宿バルト9ほかにて期間限定上映中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー」より、上映ヒットを記念したお楽しみイベントの開催が決定した。

3月28日・29日には、関東・関西にレジェンド3戦士がやってくるイベント、また4月2日・20日には各戦隊キャスト登壇イベントを実施する。

レジェンド3戦士とフォトセッション&ハイタッチ!

3月28日、3月29日の2日感、関東・関西にて本作にも登場するレジェンド3戦士、歴戦のスーパー戦隊レッドのボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルが劇場に登場。フォトセッションとハイタッチ会付上映イベントを実施する。

関東 3月28日実施スケジュール

T・ジョイ PRINCE 品川：10：55の回上映終了後フォトセッション＆ハイタッチ会

グランドシネマサンシャイン 池袋：14：00の回上映終了後フォトセッション＆ハイタッチ会

関西 3月29日実施スケジュール

T・ジョイ梅田：10：55の回上映終了後フォトセッション＆ハイタッチ会

T・ジョイ京都：14：30の回上映終了後フォトセッション＆ハイタッチ会

各回共通

入場料：劇場通常料金(※各種割引・招待券使用可能)

登壇キャラクター（予定）：ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグル(※登壇キャラクターについては変更となる場合がある)

チケット購入方法

上映日の2日前より各劇場HP、劇場窓口にて販売。販売方法、販売開始日時などについては、各劇場HPを確認のこと。一部の窓口販売では、インターネット販売分と併せて完売となる場合がある。また一部劇場は会員先行販売を行う。

ゴジュウジャーDAY&ブンブンジャーDAY開催!

4月2日には「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーのキャスト」が登壇し、1番楽しいイベントを目指して本作の魅力を深く掘り 下げる「ゴジュウジャーDAY」を開催、また4月20日には約1年ぶりにブンブンジャーのキャストだけでバクアゲる「ブンブンジャーDAY」を開催する。

4月2日ゴジュウジャーDAY

日程：4月2日

会場：新宿バルト９

舞台挨拶(1)：16：45の回上映終了後舞台挨拶

舞台挨拶(2)：19：00の回上映開始前舞台挨拶

入場料：一律2,800円（税込）

登壇者（予定）： 冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、木村魁希、松浦大悟（東映）※敬称略(※登壇者については変更となる場合がある)

チケット抽選受付期間(ぴあプレリザーブシート)：3月23日11：00～3月26日11：00、抽選3月27日18：00

チケット一般発売：3月28日10：00 ～4月1日16：00

4月20日 ブンブンジャーDAY

日程：4月20日

会場：新宿バルト9

舞台挨拶(1)：16：45の回上映終了後舞台挨拶

舞台挨拶(2)：19：00の回上映開始前舞台挨拶

入場料：一律2,800円

登壇者（予定）：井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽、齋藤璃佑、相馬理、吉川史樹（東映）(※登壇者については変更となる場合がある)

チケット抽選受付期間(ぴあプレリザーブシート)：3月23日11：00～4月7日11：00、抽選4月8日18：00

チケット一般発売：4月9日10：00～4月19日16：00

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