【5月26日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年5月の新商品5品まとめ(5月26日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年5月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「1食分の野菜冷しちゃんぽん」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 326kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

旨味とコクのある本格的なちゃんぽんスープと、のど越しの良い麺を組み合わせた「1食分の野菜冷しちゃんぽん」が登場。しっかりとした味わいながら、すっきりといただけるので暑い夏でも食べやすい仕上がりが魅力の商品です。

「特盛! 冷し鶏天タルタルうどん」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 940kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国産小麦粉を使用したもっちり食感のうどんに、ジューシーな鶏天を贅沢にトッピングした冷しうどんが登場しました。コクのあるタルタルソースが鶏天とうどんによく絡み、箸が進むボリューム満点の一品になります。

「1/2日分の野菜が摂れる エビマヨと玉子のキャベツ包み焼」(484円)

価格 : 484円

エネルギー : 238kcal

※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

キャベツや玉ねぎ、ねぎににんじんといった、1/2日分の野菜が手軽に摂れる包み焼が登場。ぷりぷりのエビマヨとまろやかな玉子をトッピングした新商品です。

「メンチバーガー」(387円)

価格 : 387円

エネルギー : 482kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域は517kcalとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ボリュームたっぷり、噛むたびに旨みがあふれ出るジューシーなメンチをふんわりとしたバンズではさんだ「メンチバーガー」が登場! 肉の肉汁と旨みが口いっぱいに広がり、1個でしっかりと満足できる食べ応えのあるメニューに仕上がっています。

「大きなおにぎり 辛旨唐揚マヨネーズ」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 319kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ピリッと辛い一味入りマヨネーズで和えたジューシーな鶏唐揚げをを楽しめる、大きなおにぎりが登場です。唐揚げの旨みと一味マヨネーズの濃厚でピリ辛な味わいがごはんのおいしさを引き立て、片手でガッツリと食べられる大満足間違いなしの一品になっています。

まとめ

5月26日発売の新商品は、「1食分の野菜冷しちゃんぽん」や「特盛! 冷し鶏天タルタルうどん」、「大きなおにぎり 辛旨唐揚マヨネーズ」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用