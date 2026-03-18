日本マクドナルドは、春の定番「てりたまファミリー」の第2弾として、新作バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」を3月25日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。1996年の登場から30周年を迎えた「てりたまバーガー」とともに、特別な春の味わいを提案するという。

コク旨かるび焼肉風てりたま

牛肉のうま味とコク深いタレが特長の新作バーガー

コク旨かるび焼肉風てりたま

今回新登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、旨みに富んだポークパティに、たまご、レタス、そして牛肉のうま味が詰まった「かるび焼肉風フィリング」を合わせた一品だという。タレは醤油やにんにくをベースにごま油を効かせ、卵黄のコクでまろやかに仕上げているとのことだ。

てりたまファミリーの商品ラインアップ

提供される主な商品は、新作を含めた以下のラインアップとなっている。

牛肉のうま味とコク深いタレが楽しめる新作のコク旨かるび焼肉風てりたま(510円)。

1996年の初登場から30周年を迎え、多くのファンに愛され続けている定番のてりたまバーガー(440円)。

とろけるチェダーチーズとてりやきソース、たまごの相性が抜群なチーズてりたま(470円)も用意されているとのことだ。

朝マックの時間帯には、ソーセージパティとたまごを合わせたてりたまマフィン(420円)が提供される。

ドリンクメニューには、ももの甘みととちおとめの香りが広がるマックフィズ とちおとめ白桃(300円)が登場する。

マックフィズ とちおとめ白桃(300円)

マックフィズにソフトクリームをトッピングしたマックフロート とちおとめ白桃(380円)は、デザート感覚で楽しめる一杯だ。

マックフロート とちおとめ白桃(380円)

サイドメニューでは、いちごフィリングとミルククリームをパイで包んだいちごショートケーキパイ(220円)もラインアップされている。

なお、第1弾の「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は3月24日で販売終了となる予定だという。

吉沢亮が出演する新TVCMが3月24日から放映

3月24日からは、俳優の吉沢亮が出演する新TVCM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇が放映される。吉沢亮が「てりたまを買って、ウッキウキなんです」と笑顔で語り、EPOの名曲「う、ふ、ふ、ふ、」を口ずさみながらスキップする姿が描かれているという。

リプライで当たる!「コク旨かるび焼肉風てりたま新登場」Xキャンペーン

また、マクドナルド公式Xアカウントでは、抽選でマックカードが当たるリプライキャンペーンも実施される。応募方法は、マクドナルド公式Xアカウント(@McDonaldsJapan)をフォローし、同アカウントから投稿される対象のキャンペーンポストに対し、指定のハッシュタグを付けてリプライ(返信)を行うものだ。

キャンペーンは全4回にわたって実施されるが、期間ごとに指定のハッシュタグが異なるため注意が必要だという。各期間の詳細は以下の通り。

・2026年3月18日 8:00-23:59「#てりたま第2弾はコク旨かるび焼肉風」を付けてリプライ。

・2026年3月20日 8:00-23:59 「#かるび焼肉風てりたまでウッキウキ」を付けてリプライ。

・2026年3月22日 8:00-23:59 「#春はマックのかるび焼肉風てりたま」を付けてリプライ。

・2026年3月24日 8:00-23:59 「#マックのかるび焼肉風てりたまやってくる」を付けてリプライ。



応募者の中から抽選で、4日間合計100名に1,000円分のマックカードがプレゼントされるとのことだ。