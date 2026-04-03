日本マクドナルドは4月10日、サンリオのキャラクター、ハローキティ&ポムポムプリンとコラボレーションした新商品「ハローキティのジューシーいちごスムージー」(450円～)と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」(490円～)を全国のマクドナルド店舗(一部の店舗は除く)で発売する。

McCafé初のキャラクターコラボ商品が新登場

"マックに甘いの飲みにこないか?"というメッセージとともに、McCafé初のキャラクターコラボレーションとして2つの新商品が期間限定で登場する。

ハローキティのジューシーいちごスムージーは、甘みと酸味のバランスが絶妙な、まるでいちごのジェラートを食べているかのようなジューシーさと満足感のあるスムージー。

ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペは、コクのあるカスタード味のフラッペドリンクとカラメルソース、なめらかなホイップクリームが合わさり、まるでプリンそのものを飲んでいるようなおいしさが楽しめるフラッペ。

2つの新商品はコラボレーションを記念して、ハローキティ&ポムポムプリンがそれぞれの新商品を楽しむ様子が描かれた数量限定カップにて提供する。また、同商品はバリューセットに＋200円でドリンクメニューとして選ぶことができる。

あのさんがハローキティ&ポムポムプリンとCM初共演

4月10日から放映予定の新TVCMでは、あのさんがハローキティ&ポムポムプリンとCM初共演を果たす。平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌をあのさんが可愛く全力歌唱。あのさんの歌声に合わせ、ハローキティ&ポムポムプリンがキュートなポーズやコミカルなダンスを披露する。

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