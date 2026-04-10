「やさしい人。お笑いがわかる人」お笑い芸人の明石家さんまが、俳優・田村正和さんとの思い出を明かした――。

明石家さんま

遅刻した明石家さんまに田村正和さんがかけた言葉とは

4日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、2021年に逝去した田村正和さんの話題に。フジテレビ系『古畑任三郎』シリーズで知られる田村さんについて、さんまは、「ずっとカッコええよ」と回想しながら、「話の論点が、もうかなりカッコよくて。全然合わへんかったもん(笑)」と吐露。一方で、「でも、やさしい人。お笑いがわかる人っていうのは理解できる。ずっと田村正和さんやから」と懐かしそうに語った。

『古畑任三郎』にゲスト出演したことがあるさんまは、田村さんとの共演エピソードを回顧。撮影現場には、田村さん専用の“正和チェア”が置いてあったといい、「“うわ! すごい椅子や!”と思って、知らずに座ってたら、ADが“やめてください!”って」と話し、「あとで、みんなで来て。“あれは正和チェアだから、あんなところに座っちゃダメよ!”って。俺、えらい注意されたの覚えてる(笑)」と自身の失態に苦笑い。

また、「俺が、ちょっと遅刻して行ったんですよ」と明かしたさんま。田村さんに謝罪すると、「カレー食べた?」と聞かれたそうで、「“はい。カレーいただきました”って言うて。匂いかな? そのあと、何も言われへんねん。“カレー食べた? ”って言うだけで、サッと行きはんねん」と叱られることはなかったという。さらに、「宮迫(博之)なんて、トイレで2人でおしっこしながら、“犬飼ってる? ”って突然言われて。“いや、飼ってません”“あぁ、そう”って。野良犬の匂いしたんやろ、アイツ」とぶっちゃけつつ、「ずっと本当にカッコいい」としみじみ結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。