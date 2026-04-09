「獄中出産」した栃木最強レディースの元総長が語る当時の後悔と決意「なんで…」

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#112が、5日に配信された。

栃木最強レディースの元総長が語る「獄中出産」

番組では、「元ヤン美女が大集合! ななにー上等SP!」と題し、衝撃の過去を持つ元ヤン&元レディース美女4名が大集合。富山最恐のレディース暴走族「音速天女」初代総長・しおりさんが、わずか5年で総長に上り詰めた過去や、「一番ヤンキーが輝ける場所」という当時の集会イベント事情を語るほか、総長時代に着ていた実際の特攻服をスタジオで披露し一同を大興奮させた。

また、栃木が生んだ伝説の最恐レディースの元総長・あけみさんは、「中学時代は一番強い女になりたくて、栃木市内に5個ある中学校を1校ずつ回って……」と令和では考えられない衝撃エピソードを次々披露した。

番組の後半では「元ヤン、今何してる?」と題し、彼女たちの現在を調査。栃木最強のレディースの元総長で、現在は建築会社の社長を務めるあけみさんは「元暴力団や元受刑者、少年院を出てきた人たちを積極的に雇う会社」を経営。現在43人の従業員を抱え、その9割がそうした過去を持つ人々だという。

あけみさんは従業員20人ほどと毎朝一緒にご飯を食べるなど、みんなの“お母さん役”として更生をサポートしているが、「私がいないのがわかるとケンカしてガラスが割れる」といった現在進行形の苦労も明かした。

幾度となく警察のお世話になってきたあけみさんに、香取慎吾が「あけみさんはなんでここまで来れたんだろう?」と、現在のように更生し社長にまで上り詰めたきっかけを問うと、「獄中出産かな」と衝撃の事実を告白する。

当時、手錠と腰縄をつけられたまま、3人の刑務官に囲まれての初めての出産。産後すぐに子どもとは離ればなれになり乳児院へ預けられたといい、「なんでこんなところで出産しちゃったかなっていう後悔もあったし、やっぱり出てからもう一回ちゃんとやり直したいっていうふうに(考え方が変わった)」と当時の後悔と決意を語ると、スタジオのななにーメンバーは深く聞き入っていた。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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キャバクラから通学していた茨城の元ヤン美女、

バイト代の使い道は…？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) April 5, 2026