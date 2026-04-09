富山最恐の暴走族「音速天女」初代総長、現在の仕事は…

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#112が、5日に配信された。

富山最恐暴走族の初代総長、現在は…

番組では、「元ヤン美女が大集合! ななにー上等SP!」と題し、衝撃の過去を持つ元ヤン&元レディース美女4名が大集合。富山最恐のレディース暴走族「音速天女」初代総長・しおりさんが、わずか5年で総長に上り詰めた過去や、「一番ヤンキーが輝ける場所」という当時の集会イベント事情を語るほか、総長時代に着ていた実際の特攻服をスタジオで披露し一同を大興奮させた。

また、栃木が生んだ伝説の最恐レディースの元総長・あけみさんは、「中学時代は一番強い女になりたくて、栃木市内に5個ある中学校を1校ずつ回って……」と令和では考えられない衝撃エピソードを次々披露した。

番組の後半では「元ヤン、今何してる?」と題し、彼女たちの現在を調査。富山最恐の暴走族「音速天女」の初代総長・しおりさんは、現在富山の飲み屋街でスナックのオーナーママとして活躍していると語る。

また、高校時代は大好きな改造バイクにお金を注ぎ込んでいたというるりさんは、現在「地域でいちばん派手なネイルサロン」を経営。「成人式になると、水戸中のヤンキーやギャルの子たちが『わたしのところでやりたい』ってみんな来てくれる」と、地元のカリスマネイリストとして成功している姿が紹介された。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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キャバクラから通学していた茨城の元ヤン美女、

バイト代の使い道は…？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) April 5, 2026