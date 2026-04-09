今、Xで話題沸騰中の「ピーナッツコーラ」。ピーナッツ風味のコーラかと思いきや、違うんです。ピーナッツを、コーラに浮かべるんです。その謎めいた飲み物に、各公式も興味津々。なんと、あの「キャラメルコーン」【東ハト公式】まで参戦した模様。

話題の #ピーナッツコーラ✨

キャラメルコーンのピーナッツで

やってみたよ😆🥜

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想像がつかなかったけど美味しい!!!

ほどよい塩気と香ばしさが

コーラの甘さとよく合う〜〜🎶🎶

(@CaramelCorn1971より引用)

バカウマいと話題となっているアメリカ南部発祥の「ピーナッツコーラ」。コーラの甘さとピーナッツの塩味が絶妙にマッチしたアレンジドリンクなのですが、まさか、キャラメルコーンの“あのピーナッツ”を使うという裏技があったとは……。あのピーナッツ、正直めちゃくちゃ美味しいので、相性が良いのも納得です。

東ハト公式のチャレンジに、SNSでは、「はーーこれは思いつかなかったなぁ 絶対美味しい」「その手があったか!!」と感心する人が続出。また、「ついに公式が参戦w」「おお、しっかり乗っかってきた」とツッコむ人や、「まず、仕分け作業から始まる」「あの下に溜まる落花生はこのためだったか」「お前のピーナッツはうまいんだからもっと増やしてくれ」「いっそコレ用に、『キャラメルコーンのピーナッツだけ集めました』を販売してください」などなど、ファンならではの熱い要望まで寄せられています。

思わず二度見してしまう奇抜さと、意外すぎる美味しさで話題をさらうピーナッツコーラ。みなさんも、試してみては?