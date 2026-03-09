俳優の畑芽育＆志田未来がW主演を務める、4月期のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』(毎週日曜22:15～)の追加キャストが9日、発表された。

同作は、本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。とある女性を死なせてしまったユメ(畑)と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央(志田)が真実を知らないまま友情を育んでいく姿を、共に子役出身で、芸歴20年以上という畑と志田の若き実力派俳優を迎え、弥重早希子氏によるオリジナル脚本で描く。

このたび、主人公2人と深く関わりながらメインキャストとして、藤井流星、榊󠄀原郁恵、岡田義徳、栗山千明の出演が決定。4人が演じるキャラクターにも、それぞれ人に言えない“エラー”があり、それらは摩擦や衝突を繰り返しながらユメと未央を飲み込む大きな渦となっていく。

藤井が演じるのは、ユメ(畑)の先輩で恋人の佐久間健司。社内では2人が付き合っていることは秘密にしており、全方位に優しく、日頃からユメの失敗体質をサポートする。美郷が転落死した日はユメと行動を共にしており、第一通報者でもある。

一方、榊原は未央の母で転落死した大迫美郷役で出演。生前の美郷に対する人物評は、娘・未央(志田)ですら、自ら命を絶とうとするとは信じられない明るく元気な楽しい地元の美容師。最近、長年営んできた美容院を閉店した。

そんな美郷の転落死を担当する刑事・遠藤孝彦を演じるのは、岡田。プライドが高く、間違えることを恐れており、過去の経験から、自分のことを責める未央の気持ちを理解する。人が感情で過ちを犯すことを嫌い、自分が間違ったときは、自分で尻拭いをすべきとの考えを持っているが、そこに固執するあまり、刑事としての一線を超えてしまう。

そして、栗山が演じるのは、ユメの母・中田千尋。ユメとの親子仲は最悪で、現在は再婚相手とその間にできた娘との暮らしを重んじ、地元で有名な学習塾の社長として成功。今や以前の家族など存在しなかったもののように生きている。

それぞれが心に抱える過ちに、4人はどう向き合っていくのか、ユメと未央の人生を大きく左右する4者4様の生き様を、俳優として豊富な実績を誇るキャストたちが濃密に演じる。

コメントは以下の通り。

藤井流星

――今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

本を読んでみて、登場人物全員に「人間っぽさ」があると感じました。物語は衝撃的な過ちから始まりますが、単なるサスペンスに留まらず、人間味溢れる多角的なストーリーが展開していきます。

僕が演じる佐久間は、愛情深い一方で、誰もがどこかに持つような優柔不断さや弱さがある男です。時には反感を買うかもしれませんが、そんな泥臭い人間らしさを大切に演じたいと思います。

――視聴者へのメッセージ

誰もが共感できる「人間っぽさ」を持つ登場人物たちが魅力で、次々と展開する予測不能な面白さがあります。ぜひ放送を楽しみにしていてください。

榊󠄀原郁恵

――今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

ずっと気になる存在だった志田未来さんと、今回親子役で初共演できることがすごく嬉しいです。今まで私に声が掛からなかったような役柄で当初は戸惑いもありましたが、魅力的なキャスト陣のお名前を拝見し、このチームならきっと面白い作品になると確信しました。

――視聴者へのメッセージ

自ら死を選ぶという役どころを演じるにあたり、その背景にある複雑な要因を自分の中にしっかりと落とし込んで臨みたいと考えています。人が決断を下す理由は決して一つではなく、様々な思いが絡み合っているのだと思っていて……観る方によって捉え方が異なるからこそ、皆様の想像力がどこまでも深まっていくような、そんな強い存在感を残したいです。一つではなくいろんな角度で見てもらえたら、嬉しいです。

岡田義徳

――今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

第1話からどんどん読み進めていると、真実は何なのか嘘は何なのかという事にのめり込んで行って、常に先が気になる脚本だなと思いました。これを映像にして皆さんに届くことを想像すると、いまからとてもワクワクしています。

――視聴者へのメッセージ

出演者が持っている謎のようなものを推理しながら見て楽しんでいただけたらと思います。

栗山千明

――今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

誰しも予期せぬ事から加害者(加害者家族)になってしまうかもしれない。そんな興味深い作品に参加できる事を大変光栄に思います。私は畑芽育さん演じるユメの母、千尋を演じさせていただきます。

千尋はあまり良い印象ではありませんが、だからこそ演じていく中で今までにない発見ができるのではないかと楽しみに思っています。

――視聴者へのメッセージ

それぞれが自分の過ちを後悔しながら、どうするべきか模索する姿に考えさせられるストーリーだと思います。嘘や罪をかかえた二人の友情は、どんな結末を迎えるのか、衝撃の展開をお楽しみください。

【編集部MEMO】

日10ドラマ『エラー』あらすじ……中田ユメ(畑芽育)は人生最大の過ちを犯してしまう。さかのぼること2ヶ月前……自ら命を絶とうとする女性を助けたつもりだったが、その夜女性はビルから転落して亡くなる。死亡した女性のひとり娘・大迫未央(志田未来)は、母が自ら命を絶つわけがないと現実を受け入れられず、絶望の淵に立たされる。 あの日以来、最後の一押しをしてしまったのではないかと罪悪感に押しつぶされそうになるユメ、母の死で狂わされた運命に絶望する未央、そんな二人がある日偶然に出会ってしまう。そしてユメだけが未央が転落死した女性の娘であることに気付いてしまう。 しかし、苦しむ未央の姿を目の当たりにしたことで、改めて自らの過ちの大きさを突きつけられたユメは恐怖から真実を言い出せず、「あの日私が間違わなければ、あなたの母が死ぬことはなかったかもしれない」と葛藤する。一方、同情でも敵意でもなくただ痛みを受け入れてくれるユメに、次第に心を開き親友とまで思っていく未央。二人の間に生まれた奇妙な友情はどんどん成長を続けていく。

